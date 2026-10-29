CANAL RCN
Internacional

Congresistas demócratas piden retirar el apoyo de EE. UU. a las fumigaciones aéreas en Colombia

Por medio de una carta, congresistas demócratas se refirieron a este asunto.

Foto: diseñada por Magnific.
Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 29 de 2026
02:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos le envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se solicita retirar cualquier apoyo financiero o logístico para la reanudación de fumigaciones aéreas en Colombia.

Con drones el Gobierno Nacional reanudó la fumigación de cultivos de coca, tras acuerdos con Trump
RELACIONADO

Con drones el Gobierno Nacional reanudó la fumigación de cultivos de coca, tras acuerdos con Trump

Los legisladores expresaron su preocupación por los posibles efectos de esta medida sobre el medioambiente y la salud humana.

¿Quiénes son los congresistas?

Esta misiva está firmada por Mark Pocan, Jonathan L. Jackson, Jesús G. ‘Chuy’ García, Rashida Tlaib, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Sydney Kamlager Dove, Delia C. Ramírez, James P. McGovern y Greg Cesar.

“Nos oponemos a cualquier apoyo para la reanudación planificada de fumigación aérea, que no ha demostrado ser eficaz para reducir el cultivo de coca y representa una amenaza significativa”, consideraron los congresistas.

En la carta, recordaron que, en 2015, la Corte Constitucional había prohibido el uso de la fumigación aérea luego que la OMS clasificara el glifosato como un producto cancerígeno para los humanos.

Carta dirigida a Marco Rubio

Los parlamentarios precisaron que, durante más de 20 años, la fumigación de esta forma causó daños en la salud de las comunidades, las cuales también se han visto afectadas por el conflicto armado.

Vuelven los aviones contra los cultivos de coca: Gobierno probará aspersión aérea sin glifosato
RELACIONADO

Vuelven los aviones contra los cultivos de coca: Gobierno probará aspersión aérea sin glifosato

Adicionalmente, señalaron que el alto tribunal ha establecido condiciones para la fumigación aérea, en las que se incluyen pruebas que corroboren la no afectación a la salud humana ni al medioambiente.

Por último, los congresistas le dejaron una serie de preguntas a Rubio para que sean respondidas máximo hasta el 13 de noviembre:

  1. ¿Cuál ha sido la naturaleza del apoyo de la administración Trump a la fumigación aérea? ¿Ha instado el Departamento de Estado al gobierno colombiano a reiniciar el programa?
  2. ¿Qué compromisos específicos ha asumido el gobierno de Estados Unidos para proporcionar financiamiento o apoyo logístico al renovado programa de fumigación aérea de Colombia?
  3. ¿En qué posición estaría el gobierno de Estados Unidos sobre el uso del glifosato de amonio en la Amazonía colombiana?
  4. ¿Qué planes tiene el Departamento de Estado para reemplazar la programación pasada por alternativas?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Panamá

Fuerte temblor se sintió en Panamá hoy 29 de octubre: este VIDEO registró cómo se vivió

Venezuela

María Corina Machado cuestiona la transparencia del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

España

“El sistema de protección no se activó”: experto sobre accidente de trenes en España

Otras Noticias

Federación Colombiana de Fútbol

FCF alerta por venta no autorizada de entradas para la final de la Copa Sudamericana

La Federación Colombiana de Fútbol advirtió sobre agencias que ofrecen paquetes turísticos con boletería incluida.

Dólar

Cambio RELEVANTE en el precio del dólar: así cerró hoy 29 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2026.

Conciertos

Entre 50 a 100 personas habrían sido estafadas tras comprar boletos falsos para ver a Ryan Castro en Bogotá

Gustavo Petro

Deicy Jiménez salpicó a exsuperintendente de Petro en los ‘sexocontratos’: entregará su celular como prueba

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario