Congresistas demócratas piden retirar el apoyo de EE. UU. a las fumigaciones aéreas en Colombia

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos le envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se solicita retirar cualquier apoyo financiero o logístico para la reanudación de fumigaciones aéreas en Colombia.

Los legisladores expresaron su preocupación por los posibles efectos de esta medida sobre el medioambiente y la salud humana.

¿Quiénes son los congresistas?

Esta misiva está firmada por Mark Pocan, Jonathan L. Jackson, Jesús G. ‘Chuy’ García, Rashida Tlaib, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Sydney Kamlager Dove, Delia C. Ramírez, James P. McGovern y Greg Cesar.

“Nos oponemos a cualquier apoyo para la reanudación planificada de fumigación aérea, que no ha demostrado ser eficaz para reducir el cultivo de coca y representa una amenaza significativa”, consideraron los congresistas.

En la carta, recordaron que, en 2015, la Corte Constitucional había prohibido el uso de la fumigación aérea luego que la OMS clasificara el glifosato como un producto cancerígeno para los humanos.

Carta dirigida a Marco Rubio

Los parlamentarios precisaron que, durante más de 20 años, la fumigación de esta forma causó daños en la salud de las comunidades, las cuales también se han visto afectadas por el conflicto armado.

Adicionalmente, señalaron que el alto tribunal ha establecido condiciones para la fumigación aérea, en las que se incluyen pruebas que corroboren la no afectación a la salud humana ni al medioambiente.

Por último, los congresistas le dejaron una serie de preguntas a Rubio para que sean respondidas máximo hasta el 13 de noviembre: