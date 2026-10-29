Entre 50 a 100 personas habrían sido estafadas tras comprar boletos falsos para ver a Ryan Castro en Bogotá

El fenómeno de los conciertos en Colombia ha generado gran preocupación entre miles de fanáticos, quienes, en reiteradas ocasiones, han manifestado su preocupación por la problemática generada a raíz de la reventa de boletos para estos eventos masivos.

Este ha sido el caso del próximo concierto que se vivirá en la capital colombiana por cuenta del cantante Ryan Castro. El esperado show ha sido catalogado como uno de los más prometedores del año ya que será el tercer estadio del artista en el país y tendrá como temática la popular fiesta de Halloween.

Ante el exceso de demanda para asistir al evento, usuarios han denunciado presuntas estafas de las cuales habrían sido víctimas al consignar amplias sumas de dinero por boletos que finalmente nunca consiguieron.

Denuncian presunta estafa en la venta de boletos

La denuncia fue hecha por el abogado Wilson Pulido, durante una entrevista en Alerta 104.4 FM, quien actualmente es representante de varias personas afectadas.

Según sus declaraciones, las víctimas habrían transferido dinero a un intermediario que ofrecía entradas para el evento. No obstante, este dejó de responder y no entregó los tiquetes.

Pulido explicó que, hasta el momento, habían identificado aproximadamente entre 50 y 100 presuntos casos en donde se estima que el presunto fraude podría superar los 100 millones de pesos.

El jurista también reveló que los compradores tenían el objetivo de encontrar entradas tras no haber logrado la compra durante las fechas estipuladas por la tiquetera oficial del evento.

Ante la alta demanda, las presuntas víctimas habrían encontrado un intermediario que ofrecía boletas a precios superiores a los expuestos oficialmente para asistir al evento.

Finalmente, el representante aseguró que algunas entradas, que oficialmente tenían un valor de 200 mil pesos, se encontraban siendo ofrecidas hasta por aproximadamente un millón de pesos. Además, las entradas que tenían un valor cercano al millón también habrían sido ofrecidas por hasta casi cuatro millones de pesos.

Recomendaciones para el concierto de Ryan Castro

Por otro lado, TuBoleta, tiquetera oficial del evento, dio a conocer las principales recomendaciones para aquellos que vayan a asistir al concierto.

Al manejar la temática de Halloween, organizadores del evento informaron que no se autoriza el ingreso de disfraces voluminosos, máscaras o maquillaje que impidan la identificación del rostro, ni réplicas de armas de ningún tipo (incluso de plástico o de juguete).

Tampoco se permitirán disfraces de entidades oficiales como bomberos, Policía, Cruz Roja, entre otras. Si llega al evento con dichas prendas, no se permitirá el ingreso. Ni el promotor ni el estadio se harán responsables por las pertenencias que no se dejen ingresar.