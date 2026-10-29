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Santa Fe viajó con todo a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional: novedades y convocados

Independiente Santa Fe sorprendió con su convocatoria para enfrentar a Atlético Nacional. Pablo Repetto tomó una inesperada decisión antes del duelo de Copa BetPlay.

Sebastián Montañez

octubre 29 de 2026
01:12 p. m.
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Independiente Santa Fe sorprendió con la convocatoria para enfrentar a Atlético Nacional este jueves 29 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Aunque se esperaba que Pablo Repettoutilizara una nómina alterna, el entrenador decidió llevar a sus principales figuras para un compromiso importante en la Liga BetPlay.

Santa Fe no se guardará sus figuras para enfrentar a Nacional

La decisión llamó la atención por el calendario que afronta el conjunto cardenal. El próximo domingo tendrá un partido definitivo contra Once Caldas, correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay, por lo que se contemplaba la posibilidad de darles descanso a varios titulares.

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Sin embargo, Repetto incluyó en la lista a Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Daniel Torres, Jhojan Torres, Emmanuel Olivera y otras piezas habituales del equipo.

Las principales ausencias son Nahuel Bustos, Andrés Mosquera Marmolejo y Christian Mafla, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Una de las novedades es el regreso de Víctor Moreno, quien había estado ausente por problemas físicos.

Santa Fe llega al compromiso con 28 puntos, ubicado en la cuarta posición de la Liga BetPlay, mientras que Nacional lidera con 32 unidades. Una victoria acercaría al equipo bogotano a los primeros lugares y le permitiría asegurar su clasificación anticipada.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Atlético Nacional

Estos son los 20 futbolistas elegidos por Pablo Repetto para el encuentro:

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Arqueros: Weimar Asprilla y Juan Espitia.
Defensas: Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Mateo Puerta, Víctor Moreno, Jean Caicedo y Helibelton Palacios.
Volantes: Daniel Torres, Alexis Zapata, Jhojan Torres, Jader Obrian, Kilian Toscano, Luis Palacios, Omar Fernández y Maximiliano Lovera.
Delanteros: Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Cristhian Portocarrero y Emerson Rivaldo.

El partido comenzará a las 8:30 p. m., en el Atanasio Girardot, y corresponde al encuentro pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

La expectativa estará puesta en la alineación titular que elija Repetto y en cómo administrará las cargas de sus futbolistas antes del decisivo compromiso de Copa BetPlay.

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