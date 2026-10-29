Cambio RELEVANTE en el precio del dólar: así cerró hoy 29 de octubre de 2026

El dólar abrió este 29 de octubre de 2026 en 3.180,000, de acuerdo con el reporte en tiempo real del Banco de la República.

Sin embargo, sobre las 9:05 de la mañana comenzó a bajar de manera progresiva y volvió a cerrar con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 29 de octubre de 2026

El Banco de la República de Colombia, a la 1:00 de la tarde de este 29 de octubre de 2026, notificó que el dólar cerró exactamente en 3.169,800 pesos.

Por lo tanto, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un decrecimiento de 10,2 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.167,234 pesos y la Tasa Representativa del Mercado inició el día en 3.162,35 pesos, subiendo 14.33 pesos respecto a la jornada anterior.

Así se están comprando los dólares en Colombia hoy 29 de octubre de 2026

Las casas de cambio, en promedio, han estipulado las siguientes tarifas desde las primeras horas de este jueves:

Bogotá: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.060 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Qué han planteado los expertos tras las últimas dinámicas del dólar?

"En perspectiva, los principales drivers que seguirán seteando el escenario de corto plazo son las expectativas de política monetaria de la Fed, el programa de recompras de deuda del Tesoro que aporta liquidez al sistema y la potencial intervención en el mercado cambiario", detalló Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Asimismo, los avances diplomáticos en los dos frentes geopolíticos activos: Medio Oriente y Rusia-Ucrania, cuya evolución seguirá teniendo un impacto directo sobre los commodities energéticos y el apetito por riesgo global", concluyó.