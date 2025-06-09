CANAL RCN
Así se jugará la fecha de clásicos en el fútbol colombiano este fin de semana

Prográmese con la fecha de los clásicos del fútbol colombiano este fin de semana del 6 y 7 de septiembre.

Clásicos
Foto: @millosfcoficial - @SantaFe

septiembre 06 de 2025
11:18 a. m.
Este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, el fútbol colombiano vivirá una de sus jornadas más emocionantes: la fecha de clásicos en la Liga BetPlay 2025-II. En diferentes estadios del país, las rivalidades históricas volverán a encenderse, atrayendo la atención de los hinchas y marcando un punto clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Los equipos llegan con realidades contrastantes: algunos buscan consolidar su buen momento, mientras que otros pretenden darle un giro a su campaña a costa de su rival de patio. Más allá de los puntos en disputa, estos encuentros representan orgullo, historia y la oportunidad de marcar el semestre con una victoria inolvidable.

Bogotá, Valle y Medellín: los duelos que paralizan ciudades

En Bogotá, el enfrentamiento entre Millonarios y Santa Fe promete un estadio El Campín a reventar. El clásico capitalino no solo definirá supremacía local, sino que podría marcar el rumbo de ambos conjuntos de cara a la clasificación. En el Valle del Cauca, América y Deportivo Cali se medirán en otro duelo de alto voltaje, con la obligación de sumar para no perder pisada en la tabla.

Medellín no se queda atrás: Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán un duelo vibrante en el Atanasio Girardot, un clásico que siempre entrega emociones y que llega en un momento crucial para ambos, con la necesidad de asegurar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Sábado 6 de septiembre

  • Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC – 2:00 p.m.
  • Llaneros vs. Deportes Tolima – 4:10 p.m.
  • Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla – 6:20 p.m.
  • Millonarios vs. Independiente Santa Fe – 8:30 p.m.

Domingo 7 de septiembre

  • Envigado vs. Águilas Doradas – 2:00 p.m.
  • América de Cali vs. Deportivo Cali – 4:10 p.m.
  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional – 6:20 p.m.
  • Fortaleza vs. La Equidad – 8:30 p.m.
