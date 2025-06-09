Así se jugará la fecha de clásicos en el fútbol colombiano este fin de semana

Este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, el fútbol colombiano vivirá una de sus jornadas más emocionantes: la fecha de clásicos en la Liga BetPlay 2025-II. En diferentes estadios del país, las rivalidades históricas volverán a encenderse, atrayendo la atención de los hinchas y marcando un punto clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Los equipos llegan con realidades contrastantes: algunos buscan consolidar su buen momento, mientras que otros pretenden darle un giro a su campaña a costa de su rival de patio. Más allá de los puntos en disputa, estos encuentros representan orgullo, historia y la oportunidad de marcar el semestre con una victoria inolvidable.

RELACIONADO Millonarios fue sancionado por la protesta del lanzamiento de zapatos

Bogotá, Valle y Medellín: los duelos que paralizan ciudades

En Bogotá, el enfrentamiento entre Millonarios y Santa Fe promete un estadio El Campín a reventar. El clásico capitalino no solo definirá supremacía local, sino que podría marcar el rumbo de ambos conjuntos de cara a la clasificación. En el Valle del Cauca, América y Deportivo Cali se medirán en otro duelo de alto voltaje, con la obligación de sumar para no perder pisada en la tabla.

Medellín no se queda atrás: Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán un duelo vibrante en el Atanasio Girardot, un clásico que siempre entrega emociones y que llega en un momento crucial para ambos, con la necesidad de asegurar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Sábado 6 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC – 2:00 p.m.

Llaneros vs. Deportes Tolima – 4:10 p.m.

Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla – 6:20 p.m.

Millonarios vs. Independiente Santa Fe – 8:30 p.m.

Domingo 7 de septiembre