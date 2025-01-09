Millonarios fue sancionado por la protesta del lanzamiento de zapatos

Millonarios F.C. recibió una sanción económica y deportiva por parte del comité disciplinario de la Dimayor, a raíz de una protesta que tuvo lugar en la tribuna norte del Estadio El Campín.

El club bogotano fue multado con un total de $11.388.000 y se le impuso una suspensión de plaza parcial para un próximo partido.

El castigo se deriva de los hechos ocurridos en el partido contra Unión Magdalena, donde los aficionados de la barra Comandos Azules arrojaron zapatos al terreno de juego en un acto de protesta por los resultados del equipo.

Dimayor sancionó a Millonarios por hechos ocurridos en partido contra Unión Magdalena

La decisión del comité disciplinario se basa en los informes oficiales del partido, que documentan el "lanzamiento de objetos", una conducta que interrumpió el normal desarrollo del juego en el minuto 51.

Aunque el club reconoció la infracción y argumentó que se trató de un acto pacífico, las autoridades del fútbol colombiano consideraron que el incidente afectó el principio de la competición, el cual busca garantizar que los partidos se desarrollen sin interrupciones.

La sanción, que incluye la suspensión de la tribuna norte por un partido responde a la responsabilidad que tienen los clubes de garantizar la seguridad en los estadios y de controlar la conducta de sus espectadores, según mencionó la Dimayor.

Sanción impuesta para Millonarios

La sanción impuesta a Millonarios, que consiste en una fecha de suspensión parcial de la tribuna norte y una multa equivalente a 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es la mínima establecida para este tipo de infracciones.

El comité tuvo en cuenta que el club no tenía antecedentes por la misma conducta y que, en su defensa, había manifestado su compromiso con la seguridad en los estadios.

Sin embargo, no aceptó la petición del equipo de reducir la sanción a una simple amonestación, argumentando que una acción como el lanzamiento de objetos no puede pasar desapercibida, ya que pone en riesgo la integridad de los actores del espectáculo.

El comité de disciplina fue enfático en su comunicado al rechazar de manera contundente las conductas que comprometan el normal desarrollo de los partidos.