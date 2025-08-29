CANAL RCN
Futuro de Marino Hinestroza podría tener vuelco de última hora en Nacional: confirman interés de dos grandes clubes

El delantero ha sido uno de los jugadores más codiciados en este mercado de fichajes.

Marino Hinestroza Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
04:50 p. m.
El nombre de Marino Hinestroza, una de las figuras más prometedoras de Atlético Nacional, se encuentra en el epicentro de un inminente traspaso que podría llevarlo a la élite del fútbol portugués.

Dos de los clubes más poderosos de la Primeira Liga, el Benfica y el Sporting CP, estarían en una pugna directa por asegurar los servicios del talentoso jugador colombiano.

"Benfica y Sporting CP han contactado recientemente con sus representantes para obtener información", afirmó el periodista Rudy Galleti, sobre Marino Hinestroza.

Las informaciones que circulan en la prensa deportiva de ambos lados del Atlántico apuntan a que la operación podría cerrarse en una cifra cercana a los 8 millones de euros, una suma considerable que reflejaría el gran potencial que los clubes europeos ven en el jugador.

Así sería el negocio por Marino Hinestroza

Un aspecto clave de esta posible transferencia es la estructura de la misma: se especula que la transacción cubriría el 80% de los derechos deportivos de Hinestroza, lo que permitiría tanto a Atlético Nacional como al Columbus Crew, club dueño de un porcentaje de su pase, retener una parte para una futura venta.

De concretarse, este sería el tercer periplo de Hinestroza por el fútbol internacional, después de sus experiencias previas en el Pachuca de México y en el Columbus Crew de la MLS en Estados Unidos.

Números de Marino Hinestroza con Nacional

Las destacadas cifras de Marino Hinestroza en la actual temporada con Atlético Nacional no solo explican su importancia en el equipo, sino que también justifican el fuerte interés de clubes europeos de primer nivel.

Con un total de 35 partidos jugados en lo que va de 2025, el volante ofensivo se ha consolidado como una pieza fundamental, participando activamente en el ataque del conjunto verdolaga.

El balance de su desempeño es contundente: el jugador ha anotado 5 goles y ha aportado 9 asistencias a lo largo de las diferentes competiciones. Estas estadísticas reflejan su doble rol en el campo, no solo como finalizador, sino también como un generador clave de oportunidades para sus compañeros.

El desglose por torneo muestra la constancia de Hinestroza. En la Liga DIMAYOR, el volante se repartió en los dos torneos semestrales: 14 partidos, 3 goles y 2 asistencias en el primer semestre, y 7 partidos y 3 asistencias en el segundo. Su rendimiento fue igualmente relevante en el escenario internacional, con 7 partidos, 1 gol y 3 asistencias en la Copa Libertadores, lo que demuestra su capacidad para rendir al máximo nivel.

