Figura de Argentina rompió el silencio y se refirió acerca de Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026: esto dijo

Apenas se conocieron los cruces de octavos de final del Mundial 2026, varios fanáticos del fútbol pensaron que podría jugarse un Colombia vs. Argentina en la siguiente ronda.

Sin embargo, la 'albiceleste' clasificó dejando en el camino a Egipto con una remontada histórica, pero la Selección Colombia quedó eliminada tras perder 4-3 en la tanda de penales vs. Suiza.

En medio de esa situación, Alexis Mac Allister se detuvo en la zona mixta después del triunfo en cuartos de final vs. Suiza y habló con 'El Tigre' Córdoba, de Win Sports. ¿Qué dijo acerca de la 'tricolor' y de Luis Díaz?

Esta fue la declaración de Alexis Mac Allister, figura de Argentina, acerca de la Selección Colombia y Luis Díaz

'El Tigre' Córdoba le preguntó a Alexis Mac Allister si habría sido lindo enfrentar a la Colombia de Luis Díaz en cuartos de final y el volante respondió que sí.

"Sí, con Luchito tengo un cariño especial, una buena relación y, obviamente, siempre es lindo jugar contra los mejores jugadores. Él es hoy uno de los mejores extremos del mundo, de eso no tengo ninguna duda", afirmó la figura de la Selección Argentina.

"Así que hubiese sido lindo, pero también entendemos que en este Mundial no hay rival fácil, que Suiza lo hizo muy bien contra ellos y que lamentablemente no pudieron llegar", expresó también.

Este fue el mensaje de Luis Díaz tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El sábado 11 de julio de 2026, en una publicación de Instagram, Luis Díaz habló por primera vez del fin de su primera Copa del Mundo.

"No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa. Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros", expresó el 'guajiro'.

"Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera", concluyó.