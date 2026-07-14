España castiga a Francia con otro gol: vea la anotación de Pedro Porro

España da un golpe de autoridad en la semifinal del Mundial 2026. Al minuto 57, Pedro Porro, lateral de 26 años que milita en el Tottenham, amplió la ventaja para la Roja y puso el 2-0 frente a Francia.

La jugada nació tras una rápida combinación ofensiva. Luego de una pared en el borde del área, Porro apareció con espacio para definir y vencer al arquero francés, desatando la celebración del conjunto español, que quedó con una ventaja importante en busca del cupo a la gran final.

El tanto llegó en un momento clave del partido, cuando Francia intentaba reaccionar tras el primer gol español. Sin embargo, la precisión de la jugada colectiva terminó ampliando la diferencia y complicando las aspiraciones del equipo francés.

España sueña con la final tras ganarle parcialmente a Francia

Con este resultado parcial, España acaricia la clasificación a la final del Mundial 2026.

El segundo tanto español nació de una brillante acción colectiva. Dani Olmo encontró el espacio entre líneas y filtró un pase preciso para Pedro Porro, quien irrumpió por la banda derecha, ingresó al área y definió con potencia para vencer al arquero francés.

El lateral del Tottenham celebró con euforia un gol que desató la locura entre los aficionados españoles y dejó muy cerca a la Roja de disputar una nueva final del Mundial.

Con la anotación, España reforzó el dominio que había mostrado durante gran parte del compromiso, aprovechando la movilidad de sus atacantes y la precisión en la circulación del balón.

España obliga a Francia a cambiar su plan

El 2-0 modificó por completo el desarrollo del encuentro. Francia quedó obligada a adelantar sus líneas y asumir mayores riesgos en busca del descuento, mientras España encontró más espacios para explotar el contragolpe.

El resultado parcial deja a la selección española con una ventaja importante en la recta final del partido y muy cerca de asegurar su clasificación a la gran final del Mundial 2026.

Ahora, el conjunto francés necesita una reacción inmediata para evitar la eliminación, mientras España administra la diferencia y sueña con volver a disputar el título más importante del fútbol mundial.