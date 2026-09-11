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James Rodríguez comparó a Atlético Nacional con el Real Madrid

James Rodríguez explicó por qué Nacional le recordó al Real Madrid

James Rodríguez en Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
03:22 p. m.
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James Rodríguez ya vive sus primeros días como jugador de Atlético Nacional y dejó una frase que sorprendió durante su presentación: el colombiano comparó la grandeza del cuadro verdolaga con la del Real Madrid, uno de los clubes en los que brilló durante su carrera.

El ‘10’ tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lucas González en Guarne y posteriormente habló sobre las razones que lo llevaron a aceptar el regreso al fútbol colombiano.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre Atlético Nacional?

James reconoció que la decisión de llegar a Nacional terminó siendo especial desde el primer contacto con el club. Incluso aseguró que hacía mucho tiempo una institución no le generaba una sensación similar.

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“Para mí es un sueño. Desde que hablamos el día lunes sentí algo único, me movió fibras”, explicó el futbolista, quien finalmente decidió aceptar la propuesta pese a que pocos días atrás contemplaba otras posibilidades para continuar su carrera.

Pero fue al hablar del peso de la camiseta cuando apareció la comparación con el conjunto español.

James contó que le manifestó al presidente de Nacional que lo que veía desde afuera le recordaba al Real Madrid, especialmente por la dimensión del club y la responsabilidad que implica vestir su camiseta.

Lo que se veía afuera era como el Real Madrid. Es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta mucho sentir eso. He jugado en clubes grandes y tienes que rendir hasta en un entrenamiento, afirmó.

El colombiano agregó que está acostumbrado a jugar en equipos con grandes exigencias y que entiende que en Nacional tendrá que demostrar su nivel desde el primer entrenamiento.

“Estoy listo para todo lo que viene”, aseguró.

¿Por qué James decidió jugar en Atlético Nacional?

Además del peso histórico de Nacional, el futbolista destacó el ambiente que encontró dentro de la institución. Para James, el equipo funciona como una familia y esa cercanía fue otro de los factores que influyeron en su decisión.

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También tuvo un papel determinante su relación con Lucas González. El técnico fue una de las personas que terminó de convencerlo para asumir el reto y James destacó que sus mejores etapas en clubes de primer nivel estuvieron acompañadas por entrenadores que confiaron en él.

Si te pones a ver, en los clubes que he estado a un nivel top, han sido con técnicos que me han querido, que han sabido llegar también, dijo.

El mediocampista, además, descartó cualquier idea de llegar relajado al fútbol colombiano. Su objetivo, dijo, es competir y entrenar al máximo.

La decisión también fue celebrada por su familia. James contó que su hija Salomé recibió con emoción la noticia de su regreso al país.

Cuando se lo dije, casi que lloraba, contó James.

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Ahora la expectativa está puesta en su debut. Lucas González aseguró que ha visto bien al jugador durante sus primeros trabajos y que su estreno con la camiseta de Nacional podría darse en los próximos días. La fecha dependerá de su evolución física y de la decisión del cuerpo técnico.

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