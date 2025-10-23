Feo gesto de Teófilo Gutiérrez previo al viaje de Junior a Cali: ¿Fue dirigido hacia la prensa?

El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez sumó un nuevo capítulo a su historial de controversias. En esta ocasión, el futbolista del Junior de Barranquilla tuvo un enfrentamiento verbal con el periodista Sergio Vargas Cuesta, cuando el comunicador intentó abordarlo en la concentración del equipo antes de un viaje a Cali.

Los hechos se registraron en la mañana del jueves 23 de octubre de 2025, en las afueras del hotel donde se alojaba el plantel rojiblanco. Según un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Teófilo se mostró incómodo ante la presencia de los reporteros que buscaban declaraciones previas al partido contra el América de Cali.

El gesto y el insulto que desataron la controversia

Mientras caminaba hacia el bus del equipo, Teófilo Gutiérrez realizó un gesto con las manos en respuesta a las preguntas de los periodistas. Luego, al dirigirse al vehículo, miró nuevamente al comunicador Vargas Cuesta y le lanzó un insulto: “Sapo hp”, en medio de la sorpresa de los presentes.

“Así tratan los jugadores de Junior a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros. Teo viene y me hace (emoji) y me dice ‘sapo hp’. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador”, publicó el periodista en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando el mensaje con el video del momento.

El hecho generó decenas de reacciones en redes sociales, tanto de hinchas del Junior como de seguidores del fútbol colombiano, quienes criticaron la actitud del experimentado atacante.

El periodista aclaró la situación con el jugador

Horas después del incidente, Sergio Vargas Cuesta aclaró que Teófilo Gutiérrez se comunicó con él para explicarle lo ocurrido. Según el periodista, el jugador aseguró que los gestos no estaban dirigidos personalmente hacia él, y que no existía ningún conflicto entre ambos.

“Teo me manifestó que los gestos no fueron hacia mí. Además, me hizo saber que no hay nada personal, así como yo le expresé lo mismo. Sin embargo, sí se molestó por un comentario que hice sobre el motivo que lo llevó a ser titular contra Pereira”, explicó Vargas en una nueva publicación.