Revelan video del fuerte 'agarrón' entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel: se dijeron de todo

'Teo' encaró a Rangel tras unas recientes declaraciones sobre su paso por Junior de Barranquilla y esto fue lo que se dijeron.

FOTO: Junior Club SA

septiembre 03 de 2025
07:57 a. m.
El pasado 29 de agosto, Junior de Barranquilla recibió la visita de Llaneros FC, donde el equipo local terminaría ganando por una goleada de 4-0. Sin embargo, varios días después apareció el video de un tenso momento que se vivió en el terreno de juego.

Sobre el inicio del segundo tiempo, ambos equipos preparaban algunos cambios y allí fue donde se cruzaron dos jugadores de trayectoria: Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel. Se pensaba que era un saludo amistoso, pero en Win Sports se reveló que se dijeron de todo.

El cruce de 'Teo' y Rangel

Teófilo Gutiérrez reaccionó a una reciente entrevista que concedió Rangel, en donde manifestó que la pasó mal en su último ciclo en Junior de Barranquilla, afirmando que no quería estar en este club y que el cuerpo técnico no lo consideró a pesar de que había sido goleador en América de Cali.

TG: "Hey, decile a Comesaña, cagón"... estás hablando mucha mondá y aquí duraste 4 años y cobraste bien, papi, así que qué mondá vas a hablar. ¡Cierra el culo, marica!"

MR: "¿Y cuándo vine qué fue lo que pasó, maricón?"

TG: "Te hice campeón dos veces".

El contexto detrás de la pelea entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel

El 'Rompecorazones' habló con AS Colombia, en donde expresó que no se explicaba las razones detrás de la decisión de Julio Comesaña para no tenerlo en cuenta, pues los directivos fueron quienes no dejaron que siguiera en América. Aseguró que ese cambio de escuadra es lo único que cambiaría de su carrera.

Yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé que pasaba y la verdad ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner".

Añadió. "Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo".

