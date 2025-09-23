CANAL RCN
Deportes

Fiscalía toma radical decisión sobre la denuncia de un prestamista contra Teófilo Gutiérrez

El delantero de Junior de Barranquilla había sido denunciado por presuntas amenazas en contra de un prestamista.

Teófilo Gutiérrez Junior
FOTO: Teófilo Gutiérrez - Instagram

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
02:41 p. m.
La Fiscalía General de la Nación decidió archivar de manera definitiva la denuncia interpuesta contra el futbolista Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla, tras determinar que la conducta señalada no constituye delito alguno.

La acusación había sido presentada en agosto de 2025 por un prestamista barranquillero, quien lo señaló de amenazas de muerte e incumplimiento de pago de un préstamo y los respectivos intereses por una alta suma de dinero.

La investigación judicial evaluó pruebas como audios, mensajes de WhatsApp y una letra de cambio. Sin embargo, tras analizar en detalle los hechos, el ente acusador concluyó que no existían los elementos exigidos por la ley penal para configurar un delito, según informó el abogado Ariel Arteta Granados, apoderado de Gutiérrez.

La Fiscalía concluyó que no hubo delito

El comunicado oficial emitido por la defensa de Teófilo Gutiérrez resalta tres puntos clave:

  • Se dictó orden de archivo definitivo de la investigación, mediante providencia del 17 de septiembre de 2025.
  • La decisión se fundamenta en que la conducta denunciada no constituye delito alguno.
  • El conflicto corresponde a una diferencia comercial y privada entre particulares, que deberá resolverse por las vías legales correspondientes.

Esta determinación de la Fiscalía representa un respaldo importante para el jugador, quien se mantuvo al margen de pronunciamientos públicos durante todo el proceso, delegando su defensa a su representante legal.

Comunicado abogado de Teófilo Gutiérrez
Comunicado de la defensa de Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez y su particular reacción ante la denuncia

La denuncia contra Gutiérrez generó reacciones en redes sociales y medios de comunicación debido al contraste entre la gravedad de las acusaciones y la actitud tranquila del delantero. Mientras el proceso avanzaba, el futbolista llegó a bromear con la prensa sobre este episodio, asegurando que ya había pagado.

Cabe resaltar que la controversia también trajo a la memoria otros episodios polémicos en la trayectoria del atacante, conocido tanto por su talento en la cancha como por situaciones fuera de ella que han dado de qué hablar.

