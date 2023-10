No más misterio: Movistar tomó cartas en el futuro de Fernando Gaviria y Einer Rubio

Esta semana quedará concluido de manera oficial el calendario World Tour del 2023, por lo que el ciclismo está a punto de terminar por lo que queda del año, pero aún habrá acción y bastante movimiento en los próximos meses.

Si bien las escaladas en las montañas no tendrán protagonismo, el centro de atención para los seguidores de este deporte de aquí a inicios de 2024 serán los cambios de equipos para los principales pedalistas del mundo. Por ejemplo, la semana pasada mucho se habló del mediático paso de Primoz Roglic al Bora Hansgrohe tras un exitoso ciclo de 7 años en el Jumbo-Visma.

En tanto, en Colombia hay una atenta mirada al futuro de los 'escarabajos' para el 2024, sobre todo por las especulaciones de lo que puede pasar con Nairo Quintana y con Miguel Ángel López, sin equipo en la actualidad y con el propósito de regresar al World Tour para la siguiente temporada después de las polémicas vinculadas a casos de dopaje.

Mientras aparecen noticias con Nairo y 'Superman', otros dos ciclistas colombianos de renombre en la élite anunciaron novedades respecto a sus futuros. Movistar Team confirmó que Fernando Gaviria y Einer Rubio renovaron sus contratos por uno y tres años más, respectivamente.

Gaviria, uno de los velocistas más talentosos del mundo, no tuvo un buen arranque en esta primera temporada al lado del equipo español, pues solo ganó una etapa en la Vuelta a San Juan y otra en el Tour de Romandía, pero en las grandes citas quedó debiendo. En tanto, Rubio confirmó que a sus 25 años está listo para llevar la bandera del ciclismo colombiano y tras ganar una etapa en el último Giro de Italia, genera ilusiones para el futuro inmediato.

Los contratos de Fernando Gaviria y de Einer Rubio con Movistar Team vencían en diciembre de este año, pero fueron renovados hasta 2024 y 2026, respectivamente. Por otro lado, Iván Ramiro Sosa también continuará con la escuadra española, pues su vínculo vence en 2024, al igual que Paula Patiño en el equipo femenino, con el que seguirá ligada hasta 2025.

Ⓜ️✍️2️⃣4️⃣ Confirmamos los primeros 20 nombres del #MovistarTeam2024 masculino, con doce renovaciones. #RodamosJuntos



The first twenty names for our 2024 men's squad are now confirmed, with twelve contract extensions - https://t.co/PyhqrpJELu