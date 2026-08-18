Jamal Musiala rompe el silencio tras su alarmante colapso en el partido del Bayern Múnich

La preocupación en torno a la salud de Jamal Musiala escaló a niveles máximos durante las últimas horas. El talentoso sufrió un nuevo desplome sobre el césped durante el encuentro amistoso de pretemporada frente al 1. FC Heidenheim.

El incidente ocurrió a escasos minutos de que Musiala ingresara al terreno de juego desde el banquillo de suplentes. Sin haber mediado contacto alguno con un adversario, el volante perdió el equilibrio, comenzó a tambalearse y cayó tendido.

Ante la angustia de los presentes, los futbolistas de ambos planteles reaccionaron con rapidez, formando un cerco protector alrededor del jugador para salvaguardar su privacidad mientras los servicios médicos del club bávaro le prestaban asistencia de emergencia.

La preocupación fue mayor debido a que se trató del segundo episodio de este tipo en apenas cuatro días. El pasado sábado, durante la Telekom Cup frente al RB Leipzig, el jugador ya se había desvanecido instantes después de anotar un gol.

Aunque en aquella oportunidad se atribuyó el mareo a las elevadas temperaturas y a un cuadro de deshidratación severa, la repetición del suceso en el duelo ante Heidenheim obligó a una evaluación médica más profunda y especializada.

Afortunadamente, el mediapunta pudo retirarse de la cancha por sus propios medios antes de someterse a revisiones en el vestuario. Pocas horas después, el propio Musiala publicó un mensaje directo en sus redes sociales aclarando el origen médico de sus desmayos y despejando cualquier especulación sobre su estado de salud.

Esto dijo Musiala tras su desvanecimiento en el campo

“Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim", dijo.

"Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino", agregó.

Y finalizó diciendo: "Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto. En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol".