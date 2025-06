¡'Fico' Gutiérrez se pronunció! Las consecuencias para el hincha que atacó el bus de Millonarios

La violencia volvió a manchar la previa de un clásico del fútbol colombiano, y la respuesta institucional no se hizo esperar.

Tras el inaceptable ataque sufrido por el autobús de Millonarios a su llegada al estadio Atanasio Girardot este 16 de junio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció enérgicamente.

El mandatario local, Fico Gutiérrez, utilizó sus redes sociales para condenar el acto y anunciar medidas concretas, enviando un claro mensaje contra los responsables de la agresión que empañó el ambiente futbolístico.

El incidente ocurrió cuando el vehículo que transportaba al equipo 'embajador' para su crucial encuentro de la Liga BetPlay I-2025 contra Atlético Nacional fue objeto de una emboscada.

Hinchas de Atlético Nacional, emplearon una peligrosa táctica que incluyó el lanzamiento de extintores para cegar al conductor y luego una lluvia de piedras contra el bus. Este acto de vandalismo generó momentos de tensión para jugadores y cuerpo técnico, reabriendo el debate sobre la seguridad en los eventos deportivos y la urgencia de erradicar estas conductas.

Alcalde Fico Gutiérrez habló sobre el ataque al bus de Millonarios

Minutos después de que se conociera el violento incidente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para manifestar su rotundo rechazo y anunciar acciones.

En su pronunciamiento, Gutiérrez fue categórico:

Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado. No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol. No hay jugadores heridos.

El alcalde enfatizó que este tipo de individuos no representan el verdadero espíritu de los aficionados al deporte: "No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol".

Bus de Millonarios fue atacado por hincha de Atlético Nacional

El ataque al autobús de Millonarios se desarrolló como una operación premeditada, evidenciando una preocupante planificación por parte de los agresores.

Según testimonios de fuentes cercanas al club 'embajador', la agresión inició con el lanzamiento coordinado de extintores que expulsaron un denso humo negro, con la clara intención de anular la visibilidad del conductor y forzar la detención del vehículo en plena vía.

En el momento en que el bus quedó inmovilizado y vulnerable, hinchas de Atlético Nacional aprovecharon para lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, generando tensión extrema en el interior. Afortunadamente, no se reportaron heridas físicas entre los ocupantes, pero la angustia fue palpable.