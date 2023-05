"Yo me quedo": jugador mundialista acabó los rumores de su llegada al Junior del 'Bolillo' Gómez

El Junior de Barranquilla tuvo una muy mala temporada en el torneo apertura del 2023. A pesar de contratar a Juan Fernando Quintero y otras figuras, no lograron clasificar a los cuadrangulares finales. Tuvieron un cambio de entrenador, pasando de Arturo Reyes a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, pero esto no fue suficiente para concretar sus objetivos.

Desde Barranquilla ya están planificando la próxima temporada, pensando en refuerzos para el equipo, los cuales puedan cumplir con las exigencias del 'Bolillo' para estar a la altura de lo que espera el equipo.

Además, todavía se debe aclarar la novela de Juan Fernando Quintero, pues no se sabe aun si seguirá siendo jugador del Junior, o si buscará nuevos rumbos. También está el tema de la llegada de Víctor Cantillo, entre otros jugadores que estarían en carpeta para llegar a Barranquilla.

Jugador mundialista no llegará a Junior

Entre los nombres que suenan para reforzar al Junior de Barranquilla, aparecen algunos que estuvieron a las órdenes del 'Bolillo' en equipos donde dirigió anteriormente. El entrenador tiene la distinción de ser uno de los técnicos colombianos con mayor presencia en Mundiales de fútbol, el más reciente siendo en Rusia 2018 dirigiendo a Panamá.

Precisamente, uno de los jugadores que el técnico dirigió en la selección centroamericana sonó para reforzar al Junior. Se trata de Fidel Escobar, quien recientemente se coronó campeón de la liga de Costa Rica con Deportivo Saprissa.

Sin embargo, el futbolista desmintió todos los rumores acerca de su futuro, y dejó en claro que su deseo es continuar en el fútbol 'tico'.

"Puede haber muchas ofertas, pero yo me quedo en la institución (Saprissa). Tengo contrato hasta 2025. Me ha escrito mucha gente para preguntarme si me voy, pero yo me quedo luchando por esta institución", sostuvo el panameño en declaraciones a medios.