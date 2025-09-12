Sacudón para el Mundial 2026: FIFA publicó modificación en su reglamento en caso de haber empate

Desde el pasado viernes 5 de diciembre, el mundo del fútbol vivió una de las ceremonias más esperadas del año, como lo fue, el sorteo de la fase de grupos para el Mundial del año 2026.

Al ser la primera cita orbital con 48 selecciones, la FIFA dio a conocer una serie de modificaciones que le darán un giro al torneo.

Una de las más debatidas, ha sido el criterio de desempate, pues en esta ocasión, a diferencia de las ediciones anteriores, la diferencia de gol dejará de ser el factor principal cuando dos o más selecciones finalicen igualadas en puntos.

Así será el desempate de dos selecciones para el Mundial 2026

De acuerdo con lo publicado por la FIFA, el primer parámetro será el resultado del enfrentamiento directo, esto en relación con lo que se ha venido manejado en los últimos torneos FIFA, como el mundial de clubes.

Si el criterio de enfrentamiento directo no define la clasificación, se evaluarán otros aspectos como la diferencia de goles entre los equipos implicados, los goles marcados entre ellos, la diferencia de goles total en el grupo, los goles totales convertidos y, finalmente, la puntuación por conducta deportiva, establecida según las tarjetas recibidas.

Esto sin duda alguna definirá el futuro de muchas selecciones en el torneo que tendrá la clasificación de los dos primeros y varias mejores terceras.

Foto: AFP

Así quedaron los grupos del Mundial 2026