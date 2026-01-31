CANAL RCN
¿Fin a la novela? Este sería el goleador de América de Cali para 2026

El equipo viene en negociaciones desde hace varias semanas con diferentes jugadores y ya se tomó una decisión.

David González técnico de América de Cali
FOTO: América de Cali

enero 31 de 2026
11:58 a. m.
En América de Cali se enredaron solitos para la temporada 2026. El equipo tomó la decisión de no ejercer la opción de compra disponible por el peruano Luis Ramos y se quedaron sin delantero, pues no lograron cerrar a ningún jugador para que lo reemplace.

Pasaron varias semanas y los rumores crecieron alrededor de varios nombres, comenzando en el fútbol local con Luciano Pons y escalando hasta figuras sudamericanas como Lucas Alario. Al final, al equipo terminará llegando un nombre muy poco mediático.

¿Quién será el '9' de América de Cali?

América de Cali llegó a un acuerdo para la contratación del delantero ecuatoriano Daniel Valencia, quien viene de ser el máximo goleador de la liga de su país en la temporada 2025, donde marcó 21 goles en 35 partidos con la camiseta de Manta FC.

De acuerdo a lo reportado por Pipe Sierra, América pagará una cifra cercana a los 500.000 dólares para hacerse con el 60% de los derechos deportivos de este jugador, quien firmaría un contrato de 3 años con 'La Mechita'.

¿Quién es Daniel Valencia?

El muy posible nuevo jugador de América tiene 29 años y toda su carrera la ha desarrollado en el fútbol ecuatoriano, alternando entre primera y segunda división, siendo el 2025 el mejor año que vivió a nivel individual.

Comenzó su carrera en clubes de divisiones inferiores como Everest, Águilas y Santa Rita, hasta que en 2019 fue contratado por América de Quito, club recién ascendido a primera división y donde comenzó a destacar a nivel profesional. De allí pasó a Orense en 2020, donde jugó muy poco.

En 2021ficha por Universidad Católica de Quito, donde tuvo buena actividad, pero no fue su mejor año. En 2022 y 2023 jugó en Macará, entre primera y segunda, pero no marcó diferencias, razón por la cual se quedó en la B, esta vez con Manta.

Allí encontró su lugar en el mundo. En 2024 marcó 17 goles en 36 partidos para ser clave en el ascenso de su equipo a primera y en 2025 fue una figura para evitar que el equipo regresara al descenso, por lo que habrá que ver cómo le va por fuera de Colombia.

