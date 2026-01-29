América de Cali y el enredo para reforzar su delantera en 2026: ¿Quién llega y qué pasará con Holgado?

Este jueves, América de Cali jugará su tercer partido oficial del 2026 enfrentando a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero y sigue sin concretar sus refuerzos para el frente de ataque, pues no cuenta con un centrodelantero titular, cuando esperaban contratar dos.

En la nómina actual cuentan con Adrián Ramos de 40 años, quien se encuentra lesionado, además de los juveniles Yhojan Garcés (18) y Kevin Angulo (17), quienes han dado la cara por el equipo en los primeros partidos, por esta razón, es prioridad concretar los últimos fichajes.

El caso Rodrigo Holgado

El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, levantando de manera provisional la suspensión de 12 meses impuesta por la FIFA en septiembre de 2025 por su presunta responsabilidad en la falsificación de documentos para jugar con la Selección de Malasia.

Sin embargo, no está del todo definido que el delantero argentino se reintegre al plantel, a pesar de que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. De momento, se acordó que viajará a Colombia para empezar entrenamientos, pero estando en Cali se negociará su futuro.

Holgado entiende que la relación con la hinchada es complicada y sumado a que se levantó su inhabilidad para jugar, estaría considerando opciones en otros países. David González quiere contar con él, pero todo dependerá de lo que se hable con las directivas.

¿Quién llegará como delantero de América de Cali?

Ahora, en cuanto a la opción de refuerzos, han sonado varios nombres, pero el que ha estado más cerca de llegar a 'La Mechita' es el uruguayo José Neris, quien marcó 16 goles con Montevideo City Torque, pero tiene contrato vigente con Colón de Argentina.

América acordó la llegada del jugador si rescindía su contrato, pero Colón no lo suelta. Luego, pactó un préstamo con este club, pero esto obligaría al jugador a renovar, por lo que rechazó la opción, así que al momento, el negocio está caído.

Han sonado otros nombres a lo largo del mercado de pases, pero ninguno ha tomado fuerza. Entre ellos están Lucas Alario, argentino de 33 años; Daniel Valencia, ecuatoriano de 29; Fabio Gomes, brasileño de 28; y Michael Rangel, un viejo conocido de la casa.