Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

La Conmebol anunció este lunes que el estadio Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025, programada para el sábado 29 de noviembre. Con una capacidad para 80.000 espectadores, el imponente recinto se impuso sobre el estadio Nacional de la misma ciudad, que podía recibir a 43.000 asistentes, en la elección de la sede para el partido más importante del fútbol de clubes en Sudamérica.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacando la infraestructura y el ambiente futbolero de la capital peruana como factores determinantes en la designación.

Un escenario con historia en la Libertadores

El estadio Monumental ya tiene un capítulo importante en la historia reciente del certamen. En 2019, fue escenario de la primera final a partido único, en la que Flamengo de Brasil se impuso 2-1 sobre River Plate de Argentina, logrando así su segunda corona continental. Aquella definición quedó grabada por la intensidad del juego y la atmósfera que generaron las aficiones de ambos equipos, marcando un antes y un después en el formato de la competición.

Antes de esa edición, la final de la Copa Libertadores se disputaba en duelos de ida y vuelta, alternando las sedes entre los estadios de los finalistas. Desde la modificación en el reglamento, las finales han tenido como escenario ciudades emblemáticas como Río de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires, sumando ahora nuevamente a Lima como anfitriona.

Expectativa continental para noviembre de 2025

La designación del Monumental de Lima refuerza el compromiso de la Conmebol por llevar el espectáculo de la final a estadios de gran capacidad y nivel organizativo. Con más de un año por delante, la capital peruana se prepara para recibir a miles de aficionados que viajarán desde distintos países, convirtiendo a la ciudad en epicentro del fútbol sudamericano a finales de 2025. La cita promete ser una fiesta deportiva que reunirá pasión, tradición y la máxima competitividad del continente.