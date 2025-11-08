Nacional vs. Sao Paulo, octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario de uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa Libertadores. Atlético Nacional recibe este martes 12 de agosto a São Paulo de Brasil en el compromiso de ida, con el objetivo claro de conseguir un resultado que le permita viajar con ventaja a territorio paulista, donde se definirá la serie dentro de ocho días.

El encuentro está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para el país a través de ESPN y Disney+. Bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi, el cuadro verdolaga prepara a su mejor once titular, consciente de que un triunfo en casa es vital para sostener sus aspiraciones continentales.

Nacional, obligado a imponer condiciones en casa

La estrategia de Gandolfi se centrará en aprovechar la fortaleza que Atlético Nacional ha mostrado como local. El Atanasio Girardot, que se espera reciba una multitud verdolaga, será clave para presionar desde el arranque y tratar de neutralizar a un São Paulo que cuenta con experiencia y jerarquía internacional.

El equipo colombiano llega con buen ritmo competitivo y sin bajas de peso, lo que permite al entrenador apostar por un planteamiento ofensivo. Figuras como Edwin Cardona, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos apuntan a ser determinantes para abrir el marcador y manejar los tiempos del partido.

São Paulo, un rival con experiencia y cuidado

Por su parte, São Paulo aterriza en Medellín con la intención de llevarse un resultado positivo que le permita cerrar la llave en el Morumbí con mayor tranquilidad.

El reto para Nacional será mantener la concentración durante los 90 minutos, evitar errores defensivos y capitalizar las oportunidades que se presenten. La hinchada sabe que cada gol cuenta en esta etapa del torneo y espera una noche memorable que encamine el sueño de volver a los primeros planos del continente.