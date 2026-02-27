Messi fue derribado por hinchas en amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: video

Lo que debía ser una fiesta terminó en una escena insólita. Lionel Messi fue derribado por varios aficionados que invadieron el campo durante el amistoso que el Inter Miami CF disputó frente a Independiente del Valle en Puerto Rico.

El encuentro, jugado en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, terminó 2-1 a favor del equipo estadounidense. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se centró en el momento en que varios hinchas burlaron la seguridad para acercarse al capitán argentino.

La escena ocurrió a los 43 minutos del segundo tiempo. Messi, que había ingresado en el complemento, accedió a tomarse una fotografía con un aficionado que logró entrar al terreno de juego.

Segundos después, otro seguidor corrió para abrazarlo y un tercero se sumó con tanto ímpetu que terminó por derribar tanto al futbolista como a uno de los fanáticos. La caída no dejó consecuencias físicas para el jugador, pero evidenció fallas en el control del evento.

La idolatría que despierta Messi en cualquier escenario volvió a quedar en evidencia en Puerto Rico. Cerca de 20.000 espectadores colmaron el estadio y ovacionaron cada intervención del campeón del mundo.

El delantero argentino fue determinante en el marcador. A los 25 minutos del segundo tiempo convirtió de penal el gol que selló la victoria del Inter Miami. Antes, el equipo había abierto el marcador a los 16 minutos con tanto de Santi Morales tras asistencia de Luis Suárez. Independiente del Valle reaccionó de inmediato y empató a través de Patrik Mercado apenas un minuto después.

El amistoso, que inicialmente estaba programado para el 13 de febrero, se disputó con retraso debido a una molestia muscular previa de Messi.

Además, el inicio del compromiso se postergó cerca de una hora por inconvenientes logísticos relacionados con la indumentaria: ambos equipos saltaron al campo con camisetas oscuras similares, lo que dificultaba distinguirlos.

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, presentó una nómina con varias rotaciones, manteniendo solo a Yannick Bright e Ian Fray respecto al once que había perdido días atrás frente a Los Angeles FC en el arranque de la Major League Soccer.

Más allá del carácter amistoso, el compromiso dejó lecciones en materia de organización y seguridad. La invasión al campo puso en riesgo la integridad de los protagonistas y obligó a reforzar los protocolos para futuros eventos internacionales.

Messi, por su parte, volvió a demostrar que incluso en encuentros de preparación mantiene su impacto deportivo y mediático. Marcó el gol decisivo, generó ovaciones y protagonizó una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.