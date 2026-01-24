América venció con lo justo a Chicó e inició con paso perfecto la Liga BetPlay 2026-I

América de Cali continúa dando pasos firmes en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I. Este sábado, el conjunto escarlata consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia (0-1) ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato. Con este resultado, el equipo dirigido por David González alcanzó los seis puntos de seis posibles y ratificó su buen momento en este inicio de temporada.

El compromiso se disputó en un escenario complejo, tanto por la altura como por el estilo combativo del equipo local. Sin embargo, América supo manejar los tiempos del partido y golpear en el momento justo, demostrando solidez táctica y madurez colectiva, dos aspectos que empiezan a convertirse en sellos del proceso liderado por González.

Golpe de calidad y ventaja bien administrada

El único tanto del encuentro llegó al minuto 31, tras una acción que reflejó la jerarquía individual del plantel escarlata. Omar Bertel protagonizó una gran jugada por el costado izquierdo, desbordando con potencia y precisión antes de enviar un pase decisivo al área. Allí apareció Tilman Palacios, quien definió con categoría para vencer al guardameta de Boyacá Chicó y poner en ventaja a los visitantes.

El gol le permitió a América ganar confianza y manejar el partido desde la posesión y el orden defensivo. Aunque no se trató de un dominio abrumador, el equipo vallecaucano mostró claridad para cerrar espacios y evitar que el rival encontrara caminos hacia su arco. La primera mitad concluyó con la sensación de que América tenía el control del juego, pese a la presión ambiental y el empuje del conjunto local.

Un segundo tiempo sin sobresaltos y con oficio

Para la segunda parte, el trámite del partido cambió poco. Las opciones claras de gol escasearon en La Independencia. América optó por replegarse con inteligencia, priorizando el orden defensivo y renunciando a la búsqueda constante del arco rival. Boyacá Chicó, por su parte, intentó adelantar líneas, pero careció de claridad en los últimos metros y no logró generar acciones de verdadero peligro.

La zaga escarlata respondió con solvencia y el equipo mostró oficio para sostener la ventaja sin exponerse innecesariamente. El manejo del resultado evidenció un crecimiento en la toma de decisiones y en la lectura de partido, aspectos clave para competir a lo largo del torneo.

Con esta victoria, América de Cali se ubicó de manera parcial en la segunda posición de la tabla con seis puntos tras dos jornadas disputadas. Más allá de la posición, el arranque perfecto llena de confianza a un equipo que ilusiona a su hinchada y que empieza a perfilarse como uno de los protagonistas del campeonato en este primer semestre.