Flamengo vs. Palmeiras: la IA predijo campeón de la Copa Libertadores 2025

Este sábado 29 de noviembre Flamengo y Palmeiras se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2025.

Jorge Carrascal
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
10:47 a. m.
La Copa Libertadores vivirá este sábado 29 de noviembre una nueva final entre dos gigantes de Brasil: Flamengo y Palmeiras, clubes que han dominado el continente durante los últimos años y que llegan a este duelo con realidades distintas, pero con la misma ambición de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol sudamericano.

El partido se disputará a partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido para Colombia por ESPN.

Jorge Carrascal sigue imparable y ya lo apodan como el ‘Neymar colombiano’: mire el golazo
La mesa está servida para un choque de estilos, talentos y momentos futbolísticos muy particulares. Flamengo llega con la etiqueta de favorito por su poder ofensivo, mientras que Palmeiras confía en su solidez, su experiencia y su capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

Jorge Carrascal sería titular en el equipo de Flamengo, pues vive una actualidad fantástica con el Mengao que lo mantiene en el once en los partidos más importantes del fin de temporada.

Pronóstico: un juego cerrado, intenso y con ligero favoritismo para Flamengo

La final promete ser pareja, intensa y disputada hasta el último minuto. Flamengo llega con mejor impulso ofensivo y más variantes para desequilibrar, mientras que Palmeiras ofrece más orden, oficio y experiencia colectiva.

Si el partido se abre temprano, Flamengo podría sacar ventaja gracias a su ataque. Si se mantiene cerrado, Palmeiras crecerá y podría llevar el duelo a tiempos extra.

Posible resultado, teniendo en cuenta la actualidad de ambos equipos: Flamengo 2 – 1 Palmeiras

Dura lesión de Jorge Carrascal: se pierde la final de la Copa Libertadores y convocatoria a la Selección Colombia
El Mengão parte con una ligera ventaja por su momento futbolístico, pero será una final con márgenes mínimos, donde cualquier detalle puede cambiar la historia. Si quieres, también puedo entregarte una versión más corta, un titular atractivo o variaciones del pronóstico.

