Jorge Carrascal sigue imparable y ya lo apodan como el ‘Neymar colombiano’: mire el golazo

Jorge Carrascal anotó un golazo con Flamengo para derrotar al Santos de Neymar. Mire la anotación aquí.

Jorge Carrascal
Foto: AFP

noviembre 10 de 2025
10:07 a. m.
El Flamengo dio caza este domingo al Palmeiras en el liderato del Brasileirão 2025, al vencer 3-2 al Santos en el estadio Maracaná, un resultado que hunde más al equipo de Neymar en zona de descenso.

Los rubronegros aprovecharon la derrota 2-1 del Verdão en su visita al Mirassol, la gran revelación de la temporada, para alcanzarlo en el primer lugar de la tabla.

El Fla y el Verdão -finalistas de la Copa Libertadores, que jugarán el 29 de noviembre en Lima- tienen 68 puntos cada uno con seis partidos por delante.

El Palmeiras, sin embargo, se mantiene como líder por tener una victoria más que el Flamengo (21 por 20).

A continuación, las tres escenas más destacadas de la 33ª jornada del Brasileirão:

Derrota y polémica para Neymar

Neymar volvió a ser titular este domingo con el Santos por primera vez desde el 14 de septiembre, cuando se lesionó, pero no pudo evitar que el viejo equipo de Pelé perdiera ante el poderoso Flamengo.

El compromiso fue decidido a favor del Mengão por goles de Leo Pereira en el minuto 37, el colombiano Jorge Carrascal en el 51 y Bruno Henrique en el 81. Descontaron Gabriel Bontempo, en el 89, y Lautaro Díaz, en el 90+1.

Neymar fue centro de atención, aunque sin el balón en los pies.

Criticó duramente al árbitro, Sávio Pereira Sampaio, a quien calificó de "arrogante", acusándolo de haberlo amenazado.

"El árbitro es muy malo y, además, es arrogante. Cada vez que vamos al vestuario, dicen que quien tiene esto aquí (el brazalete de capitán) es el único que puede hablar con el árbitro. Vas a hablar con él, te da la espalda y sale corriendo. Vas a hablar con él, te amenaza. Es muy complicado", dijo Neymar, amonestado en la primera mitad.

El astro de 33 años, después, tuvo un encontronazo con el entrenador del Peixe, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

"¿Me vas a quitar?", cuestionó Neymar a Vojvoda al ser sustituido en el minuto 85, cuando el Flamengo ganaba 3-0.

El internacional brasileño no se quedó en el banquillo con sus compañeros y se fue directamente al vestuario.

El Peixe sigue en descenso, ahora a dos puntos de distancia del Vitória, el primer equipo fuera de la zona roja, que empató 0-0 en casa con el Botafogo.

