Dura lesión de Jorge Carrascal: se pierde la final de la Copa Libertadores y convocatoria a la Selección Colombia

Jorge Carrascal vivía uno de sus mejores momentos en Flamengo, siendo titular y pieza clave en el esquema de Filipe Luis. Sin embargo, el panorama cambió abruptamente tras el partido contra Sport Recife, válido por la fecha 31 del Brasileirao, en el que el equipo de Río de Janeiro ganó 3-0.

Al minuto 21, el colombiano intentó acelerar en una jugada ofensiva y de inmediato se llevó las manos a la espalda y las costillas, mostrando claros gestos de dolor que alarmaron al cuerpo técnico.

Ante la evidente molestia, Carrascal fue sustituido de inmediato para evitar un daño mayor. La preocupación creció al observar que no podía continuar caminando con normalidad y fue trasladado al departamento médico del club para los exámenes correspondientes.

Diagnóstico: edema óseo y recuperación incierta

Durante la mañana del domingo, el mediocampista colombiano se sometió a pruebas y los resultados no fueron alentadores. El primer parte médico confirmó un edema óseo en las costillas, una lesión que requiere reposo prolongado y un control estricto de la evolución.

Carrascal ya inició el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de Flamengo. Sin embargo, el tiempo estimado de baja dependerá de su respuesta al tratamiento, aunque se calcula que podría perderse lo que queda de 2025.

Implicaciones para Flamengo y la Selección Colombia

De confirmarse el plazo máximo de recuperación, Carrascal se perdería el cierre del Brasileirao, la final de la Copa Libertadores y los partidos de noviembre con la Selección Colombia.

Su ausencia supone un golpe significativo tanto para Flamengo, que contaba con él como pieza ofensiva clave, como para el combinado nacional, donde venía ganando protagonismo bajo el mando de Néstor Lorenzo.