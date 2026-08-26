DIMAYOR confirma programación de la fecha 8 en la Liga Betplay 2026-II

Luego de la tragedia que sufrió el país el pasado 10 de agosto, el fútbol profesional colombiano tuvo que detenerse por unos días y fue necesario hacer ajustes en su programación debido a la necesidad de aplazar ciertos partidos.

¿Cómo se jugará la fecha 8 de la Liga Betplay 2026-II?

La fecha iniciará el sábado 29 de agosto y se extenderá hasta el martes 1 de septiembre. El partido que abrirá la jornada se jugará en Montería, donde Jaguares recibirá a América a las 4:25 p. m. A las 6:30 de la tarde rodará la pelota en Barranquilla con el juego entre Junior y Santa Fe, siendo este uno de los más atractivos de la fecha, y el fútbol sabatino se terminará en Valledupar con el partido Alianza Valledupar vs. Nacional a las 8:30 p. m.

El domingo se jugarán 4 partidos: Águilas Doradas vs. Chicó a las 2 de la tarde; Independiente Medellín vs. Llaneros a las 4:10 p.m.; Millonarios vs. Internacional de Bogotá a las 6:15 de la tarde y Deportivo Cali vs. Bucaramanga a las 8:20 de la noche.

El lunes 31 de agosto, la liga tendrá dos partidos: Deportivo Pasto vs. Pereira a las 6:00 p.m., Tolima vs. Cúcuta a las 8:05 p.m. y el martes se cierra la octava fecha a las 8:00 p.m. con Fortaleza recibiendo a Once Caldas en el estadio Metropolitano de Techo.

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Aún se encuentra pendiente por definir la fecha 5

Aunque ya se está intentando retomar el calendario que se tenía pactado desde inicio de semestre, todavía queda por definir la fecha de algunos partidos que tuvieron que ser aplazados después del 10 de agosto. Es el caso de la fecha 5 en su totalidad, ya que estaba programada para el fin de semana del 15 de agosto, pero por motivos ya conocidos, tuvo que ser cancelada en su totalidad.