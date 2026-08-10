Fortaleza le dañó la fiesta a Millonarios: empató al minuto 92

Millonarios tenía la victoria en sus manos tras el gol de Rodrigo Ureña al minuto 87, pero Fortaleza no se rindió y encontró el 1-1 en el tiempo añadido. El empate sorprendió a la hinchada embajadora en el estadio Metropolitano de Techo.

Millonarios estaba a pocos minutos de celebrar una victoria sufrida frente a Fortaleza, pero el partido tuvo un desenlace inesperado. Cuando el conjunto azul parecía tener los tres puntos asegurados, el equipo local insistió y encontró el empate al minuto 92.

La anotación llegó por la banda derecha. Un centro al área terminó en un remate que venció al arquero de Millonarios y puso el 1-1 definitivo en el estadio Metropolitano de Techo. La celebración de Fortaleza contrastó con la incredulidad de los aficionados embajadores, que veían cómo se escapaba el triunfo en los últimos instantes.

Fortaleza no perdió la fe y rescató el empate ante Millonarios

El gol de Rodrigo Ureña, al minuto 87, parecía resolver un encuentro cerrado. El chileno aprovechó una acción de pelota quieta, tras un tiro de esquina, para romper la igualdad cuando el empate parecía inevitable.

Sin embargo, Fortaleza no bajó los brazos y siguió buscando una oportunidad. La encontró en el tiempo añadido, con una acción por la banda derecha que cambió el desenlace del compromiso.

RELACIONADO Falcao fue visto entrenando con inesperado club y crecen los rumores sobre su futuro

El empate dejó a Millonarios sin la victoria que parecía tener en el bolsillo y premió la insistencia del conjunto local hasta el final.

¿Cómo queda Millonarios en la tabla?

Con la igualdad, Millonarios llega a 22 puntos y es quinto en la tabla deposiciones y Fortaleza sumó 11 unidades.

El equipo embajador tendrá que pasar la página y concentrarse en su próximo compromiso frente a Once Caldas. Fortaleza, por su parte, buscará aprovechar el impulso de rescatar un punto en los últimos minutos.