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Atlético Nacional, con James Rodríguez como protagonista, no pudo con Tolima: así quedó en la tabla de posiciones

El 'verde paisa' y los 'pijaos' empataron 0-0 en una noche en la que los arqueros fueron las figuras.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
08:01 p. m.
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Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron en la tarde-noche de este 8 de octubre de 2026, en el estadio de Itagüí.

Este partido estaba programado para que se jugara en la novena fecha de la Liga BetPlay 2026 II, pero, finalmente, tuvo que ser aplazado.

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Los dirigidos por Lucas González, que contaron con James Rodríguez como titular, tenían el objetivo de continuar por la senda de la victoria para volverse a acomodar en la segunda posición del campeonato.

Entre tanto, Deportes Tolima, que venía de empatar con Boyacá Chicó en condición de local, necesitaba un resultado positivo para seguir en zona de clasificación.

A lo largo del encuentro, Deportes Tolima inquietó a Atlético Nacional en varios tramos, pero los palos y una actuación formidable de Franco Armani le impidieron abrir el marcador.

Mientras tanto, el 'verdolaga' también creó ocasiones claras de gol por intermedio de Poveda, Román y Uribe, pero ninguno estuvo acertado en la definición a la hora de quedar mano a mano con Neto Volpi.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras el empate entre Atlético Nacional y Deportes Tolima

Luego del 0-0, Atlético Nacional se acomodó parcialmente en la segunda posición, mientras que Tolima siguió siendo octavo.

El panorama está así:

  1. América: 27 puntos (+17).
  2. Deportivo Cali: 24 puntos (+11).
  3. Atlético Nacional: 23 puntos (+11).
  4. Bucaramanga: 23 puntos (+10).
  5. Santa Fe: 22 puntos (+7).
  6. Millonarios: 21 puntos (+7).
  7. Medellín: 20 puntos (+3).
  8. Tolima: 20 puntos (+2).
  9. Cúcuta: 15 puntos (-4).
  10. Llaneros: 14 puntos (-1).
  11. Águilas Doradas: 14 puntos (-1).
  12. Once Caldas: 13 puntos (-1).
  13. Internacional de Bogotá: 13 puntos (-4).
  14. Boyacá Chicó: 12 puntos (-8).
  15. Alianza: 11 puntos (-12).
  16. Fortaleza: 10 puntos (-5).
  17. Junior: 9 puntos (-4).
  18. Pasto: 9 puntos (-9).
  19. Pereira: 8 puntos (-10).
  20. Jaguares: 7 puntos (-9).

¿Qué sigue para Atlético Nacional y Deportes Tolima?

El miércoles 14 de octubre, a las 8:30 de la noche, Atlético Nacional se medirá vs. Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

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Posteriormente, el sábado 17 de octubre llegará a Tunja para enfrentarse vs. Boyacá Chicó, a las 3:00 de la tarde.

Por su parte, Tolima viajará a Montería para jugar vs. Jaguares el 11 de octubre, a las 4:05 de la tarde.

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