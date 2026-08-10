Falcao fue visto entrenando con inesperado club y crecen los rumores sobre su futuro

Radamel Falcao García continúa trabajando para definir su futuro y apareció entrenando con un club de la segunda división de Panamá.

El 'tigre' sigue dando señales de que todavía quiere continuar jugando al fútbol profesional. El delantero colombiano, de 40 años, fue visto entrenando con un inesperado club en Panamá mientras espera definir cuál será su próximo equipo.

El samario dejó Millonarios al finalizar el primer semestre de 2026 y, desde entonces, ha mantenido conversaciones y ha evaluado diferentes alternativas para continuar su carrera.

Ahora, su presencia en territorio panameño volvió a poner su futuro deportivo en el centro de la conversación.

¿Con qué club está entrenando Falcao?

Falcao apareció entrenando con Águilas de la Universidad de Panamá, equipo que actualmente compite en la segunda división del fútbol panameño.

Las imágenes fueron compartidas por Joel Tapia, preparador físico del club, quien destacó la oportunidad de trabajar junto al histórico delantero colombiano.

“Para mí ha sido un honor compartir, escuchar y ver cada detalle de un entrenamiento con una leyenda del fútbol mundial”, escribió Tapia en una publicación dedicada al atacante.

La presencia de Falcao también alimentó la ilusión de los aficionados del conjunto panameño, que sueñan con contar con un futbolista de su trayectoria para buscar el ascenso.

¿Falcao jugará en Panamá?

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la firma de un contrato entre Falcao y el club.

Una de las posibilidades es que el delantero simplemente esté utilizando las instalaciones y los entrenamientos del equipo para mantenerse en forma mientras define su futuro. De hecho, el mercado de fichajes de varias ligas ya cerró, lo que reduce las alternativas disponibles para el colombiano.

Esta no es la primera vez que Falcao es relacionado con un club panameño. En semanas anteriores también se habló de un posible acercamiento con San Francisco de La Chorrera.

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El colombiano, además, continúa vinculado a actividades futbolísticas. El próximo 15 de noviembre tiene previsto disputar un partido de leyendas con Atlético de Madrid frente al Club América en Puebla, México.

Mientras tanto, Falcao mantiene su preparación física y espera encontrar una oportunidad que le permita volver a competir oficialmente. Su aparición con Águilas de la Universidad de Panamá abrió nuevamente la pregunta que todos sus seguidores se hacen: ¿dónde jugará el ‘Tigre’ su próximo partido profesional?