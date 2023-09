Francisco Álvarez, piloto colombiano que busca recursos para disputar el Rally Dakar 2024

El deporte a motor continúa dejando en lo más alto el nombre de nuestro país, en este caso desde el motociclismo gracias a Francisco Álvarez, piloto de Enduro y Off Road, quien se llevó el mejor tiempo en el desafiante Rally de Sonora en México, logrando una hazaña histórica para Colombia y para Latinoamérica, ya que es el primer piloto en ganar una categoría en un rally internacional. Este primer lugar generó el acceso directo a la carrera más emblemática y difícil del mundo en off road, el Rally Dakar.

Para Álvarez la carrera fue estar cien por ciento concentrado desde lo físico y lo mental, puesto que es una carrera de 5 días con más de 3.000 km de recorrido en diversas condiciones: “desde el primer día supe que tenía un muy buen ritmo de carrera y me concentré en hacer una navegación muy limpia y sin errores porque eran más de 1.400 km cronometrados”, expresó.

El Road to Dakar challenge es un tour con 3 carreras claves por todo el mundo que busca encontrar nuevos talentos e incentivar la participación de muchos pilotos y amantes del off road del planeta. La organización no solo premió a Francisco con el ingreso al Dakar, sino que cubre la inscripción y los pagos administrativos de la misma, lo cual tiene un costo de $25.000 dólares.

Para encarar este importante reto, que en 2024 que realizará en Arabia Saudita del 5 al 19 de enero, vienen unos meses de preparación muy intensos desde lo físico y sobre todo desde la navegación porque en Colombia no hay mucha cultura de rally. “Voy a correr dos mundiales de rally en México y en Marruecos y tendré un entrenamiento de navegación en Argentina. Además, en Colombia vamos a correr las válidas nacionales de enduro, el campeonato de gladiadores off road y un par de rallyes”, señaló.

A pesar de tener el acceso directo, la participación de Francisco Álvarez no está asegurada, puesto que todavía le faltan algunos recursos económicos para poder estar en la competencia más difícil del mundo.

“Yo me gané el cupo directo al Rally Dakar y la idea no es solo ir por competir, sino que la idea es hacer historia en esta competencia, ubicarme en una importante posición (…) Pero para eso, montamos un proyecto competitivo, lo que nos hace falta es los recursos para conseguir una buena dormida, una moto competitiva y todo lo que lleva un proyecto que tenemos. Teniendo en cuenta esto, nosotros hablamos con los organizadores para que en dado caso me guarden el cupo para el 2025, esto teniendo en cuenta que Colombia no es un país potencia en este tipo de competencias”, dijo Francisco en conversaciones con NoticiasRCN.com.

Le puede interesar: Millonarios pierde a uno de sus mejores hombres por el resto de la temporada

Historia de Francisco Álvarez

En conversaciones con NoticiasRCN.com, Francisco Álvarez reveló desde cuándo inicio ese amor por las motocicletas, dejando claro que es algo que su padre le inculcó, quien también era amante de los deportes a motor y tuvo diversos reconocimientos que posibilitaron que Francisco siguiera sus caminos.

“Mi papá fue la persona más influyente para que yo estuviera montado en una moto. El es una persona que tuvo cercanía con el deporte a motor (…) El en su juventud siempre montó en moto, cuando nació mi hermano el quiso que siguiera sus pasos, pero no funcionó, ya cuando nací yo quede conectado con ese deporte”, agregó el piloto colombiano.

Por último, Francisco habló de lo importante que es para él llevar la bandera de Colombia en este tipo de competencias, teniendo en cuenta que no es muy frecuente que un colombiano tenga la posibilidad de participar en un Rally.

“Yo siempre he llevado la bandera de Colombia orgulloso en cualquier competencia que este. Hemos hecho historia con la bandera tricolor en el deporte a motor y no solo por estar en el Dakar, sino también en el Enduro (…) Siempre será un orgullo llevar la bandera y espero ponerla cada vez más alto”, finalizó el piloto.