Figura del Medellín denunció robo a las afueras del Atanasio Girardot

La noche que debía ser de completa alegría para Francisco Fydriszewski terminó con un sabor agridulce. El delantero argentino, figura del Independiente Medellín y actual goleador de la Liga BetPlay con 11 tantos, vivió una situación inesperada al finalizar el encuentro en el que su equipo derrotó 3-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.

Con el resultado final, el delantero quiso tomarse algunas fotos con los hinchas a la salida del Atanasio Girardot. Sin embargo, en medio del tumulto y el entusiasmo de los aficionados, Fydriszewski denunció a través de sus redes sociales que sufrió el robo de una de sus pertenencias personales: un termo que, según él mismo expresó, tiene un gran valor sentimental.

“Por favor, devuélvanlo”: el pedido del goleador a la hinchada

El delantero del ‘Poderoso’ utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido y hacer un llamado directo a quien se haya llevado el objeto. “Por favor, si alguien tiene mi termo, devuélvamelo. Es algo muy importante para mí”, publicó Fydriszewski en una historia acompañada de una fotografía del termo extraviado. La publicación rápidamente se difundió entre los hinchas del Medellín, quienes mostraron solidaridad y se comprometieron a ayudar al jugador a recuperarlo.

El goleador, que atraviesa un excelente momento futbolístico, no quiso dejar que el incidente empañara la victoria de su equipo, aunque sí expresó tristeza por la pérdida de un objeto con valor emocional. En el encuentro ante Bucaramanga, Fydriszewski volvió a ser determinante: marcó un golazo y reafirmó su liderazgo en la tabla de artilleros del campeonato.

El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores del DIM piden respeto hacia sus jugadores y recordaron que el acercamiento entre futbolistas e hinchas debe basarse en la admiración y el cariño, no en el aprovechamiento. Por ahora, el atacante espera que el gesto solidario de algún aficionado le permita recuperar una pertenencia que, más allá de su valor material, representa una parte significativa de su vida personal.