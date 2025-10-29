CANAL RCN
Deportes

Con gol de 'chalaca' de Hugo Rodallega, Santa Fe hizo la épica y venció a Junior en Barranquilla

Hugo Rodallega marcó un golazo de chilena y Santa Fe logró una remontada épica ante Junior en Barranquilla. Con el triunfo 2-1, el Cardenal sigue soñando con la clasificación en la Liga BetPlay.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
08:16 p. m.
Independiente Santa Fe volvió a demostrar por qué es el actual campeón del fútbol colombiano.

En un partido lleno de tensión y emociones, el equipo capitalino venció 2-1 a Junior en Barranquilla, en el cierre de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, gracias a un golazo de Hugo Rodallega y otro tanto agónico de Harold Santiago Mosquera.

El duelo se vivió como una final adelantada. Santa Fe llegaba obligado a ganar para seguir con vida en la tabla, mientras que Junior, ya clasificado, buscaba asegurar un lugar privilegiado en los cuadrangulares.

El gol soñado de Rodallega y la remontada cardenal

A los ocho minutos, Yimmi Chará adelantó a Junior con una definición de cabeza que hizo explotar el Metropolitano. Pero Santa Fe, fiel a su estilo combativo, resistió y esperó su momento.

El empate llegó al minuto 73, donde Hugo Rodallega ejecutó una chilena espectacular dentro del área, un gesto técnico que había intentado sin éxito desde su llegada al equipo. Esta vez el balón besó la red y desató la euforia del banco cardenal.

Santa Fe sigue con vida en la Liga BetPlay

Cuando el empate parecía sellado, Harold Santiago Mosquera aprovechó un contragolpe letal en el último minuto para sentenciar el 2-1 definitivo. Con este resultado, Santa Fe llegó a 25 puntos y mantiene la esperanza de meterse entre los ocho.

Ahora el conjunto bogotano deberá ganar sus dos partidos restantes (Cali y Alianza FC) y esperar que rivales directos como Millonarios, América, Águilas Doradas o Llaneros no superen los 30 puntos.

La lucha por la clasificación sigue viva, y Santa Fe, con Rodallega como bandera y capitán, promete pelear hasta el final.

