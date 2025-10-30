Hernán Torres se despachó y pidió refuerzos tras eliminación de Millonarios

Millonarios vivió una de las noches más amargas de los últimos años al confirmarse su eliminación anticipada de la Liga BetPlay II-2025. Con la reciente derrota que selló su suerte, el conjunto ‘Embajador’ quedó sin ninguna posibilidad matemática de ingresar a los cuadrangulares finales, algo que no ocurría desde hace cinco años. El balance del semestre deja en evidencia un equipo sin regularidad, con múltiples lesiones, bajo nivel de varios de sus referentes y una falta de contundencia que terminó costando caro.

El propio técnico Hernán Torres, quien asumió el reto de dirigir al club en un momento complejo, reconoció en rueda de prensa que el proyecto necesita ajustes profundos. “Se están analizando refuerzos. Se dará el momento en el que ellos (la directiva) digan a quién van a traer. Hay que tener una reunión para conversar con ellos, pero están en esa gestión”, señaló el estratega, dejando claro que la dirigencia azul ya trabaja en la planificación de la próxima temporada.

Torres ratifica su continuidad y pide refuerzos para rearmar al equipo

Pese al difícil panorama, Hernán Torres no tiene intención de dar un paso al costado. El entrenador, con contrato vigente hasta mediados de 2026, se mostró firme y confiado en revertir la situación. “Quiero seguir y afrontar el reto. Muchos comentarios, se habla mucho de la situación. Si hay otra decisión me la tendrán que hacer saber, pero en estos momentos tengo la mejor intención de poder continuar y hacer una excelente campaña el próximo semestre”, afirmó.

El técnico también se refirió a las críticas sobre el rendimiento individual de algunos jugadores, como el extremo ‘Shirria’ Mosquera. “De pronto en la data puede marcar eso, pero por quién lo reemplazaba. No tengo más extremos. Estaba cansado, pero siempre encaraba y trataba de profundizar. Me la tenía que jugar con él porque no tenía recambio”, explicó.

Torres fue autocrítico y reconoció que, más allá de las circunstancias, el principal responsable de la eliminación es él mismo. “No me puedo excusar, porque soy el responsable. Sabía que la situación era difícil y vine a afrontarla. Nos faltó contundencia y definición”, concluyó el técnico, quien ahora deberá liderar la reconstrucción de un Millonarios que busca volver a ser protagonista en 2026.