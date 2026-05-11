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Familia de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció, rompió el silencio por primera vez

El portavoz de la familia leyó un comunicado frente a los medios de comunicación.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

noviembre 05 de 2026
10:35 a. m.
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El mundo del fútbol sigue conmocionado tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, el delantero que militaba en el Tenerife y tenía 30 años.

El 2 de noviembre de 2026, en un partido vs. Andorra, el atacante tuvo un aparatoso choque con el arquero Jesús Owono y, tras ser impactado a la altura del pecho, sufrió un paro cardíaco.

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En medio de esa emergencia médica, fue trasladado de urgencia a una entidad hospitalaria de primer nivel, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su salud neurológica empeoró con el pasar de las horas y el Tenerife confirmó su deceso el 3 de noviembre.

"No hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos y junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", escribió el club en las redes sociales.

Además, este 5 de noviembre, a través de un portavoz, los familiares de Jesús de Miguel se pronunciaron por primera vez. ¿Cuál fue su mensaje?

Este fue el primer pronunciamiento de la familia de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife, tras su muerte

Manuel Hernández, el portavoz de la familia, se ubicó frente a los medios de comunicación y leyó la siguiente carta:

En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras y todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias.

Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas, es algo que siempre llevaremos con nosotros. Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida. Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él.

Jesús Owono, arquero que chocó contra Jesús de Miguel, también se pronunció: ¿qué dijo?

El 4 de noviembre de 2026, a través de un comunicado difundido por el Andorra, Jesús Owono manifestó que está viviendo días muy difíciles y se solidarizó con los seres queridos del delantero.

Jesús Owono, arquero de Andorra, rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife: esto dijo
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"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar lo que ha pasado", indicó.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto", añadió.

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