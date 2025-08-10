"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

Miguel Ángel Russo, el exfutbolista y director técnico que fue un ícono en varios de los clubes más grandes de Argentina y quedó campeón de una Liga y una Superliga con Millonarios, murió este 8 de octubre de 2025.

El oriundo de Lanús, Argentina, batalló contra un cáncer de próstata desde el 2017 y durante los últimos días estuvo en hospitalización domiciliaria.

Pero, a pesar de que el monitoreo de los médicos fue constante, Miguel Ángel Russo partió de este plano terrenal y la noticia la confirmó Boca Juniors, el club en el que era el director técnico.

En medio de esa dolorosa coyuntura, Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa, tres jugadores colombianos que fueron dirigidos por Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, redactaron sentidos mensajes.

Este fue el último adiós que Jorman Campuzano le dio a Miguel Ángel Russo, el icónico DT que murió este 8 de octubre

En su cuenta de Instagram, Jorman Campuzano subió una foto de un momento en el que se abrazó con Miguel Ángel Russo y le agradeció por cada una de las enseñanzas.

"Viejo querido, simplemente gracias. Gracias por ser ejemplo, por todo lo vivido juntos, por todo lo que me enseñaste. Te amo, viejo", fue el mensaje de Jorman Campuzano.

Así se despidió Frank Fabra de Miguel Ángel Russo tras su muerte

Frank Fabra reposteó el mensaje en el que Boca Juniors confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo y lo reconoció como un hombre que marcó su vida y su carrera.

"Más que un entrenador para mí, fuiste un guía, un ejemplo y una persona que marcó mi carrera con sabiduría y humanidad. Agradezco por todo lo enseñado y por haber creído en mí. Que tu alma descanse en paz y gracias, mi profe, por todo", señaló Frank Fabra en Instagram.

Este fue el mensaje de Sebastián Villa tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Por su parte, Sebastián Villa compartió en Instagram dos momentos vividos junto a Miguel Ángel Russo y exaltó su rol paternal.

"Gracias, profe, por todo, lo voy a extrañar mucho. Gracias por enseñarme a no rendirme nunca y a seguir siempre adelante, a pesar de los problemas. Gracias por cada consejo, por querer siempre lo mejor para mí y por ser un padre. Descanse en paz", escribió Sebastián Villa.