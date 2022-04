Hamilton Ricard pide orar por la salud de Freddy Rincón: “tenemos que rezar por él”

Este lunes 11 de abril, Colombia se despertó con una triste noticia, luego que se diera a conocer el accidente que sufrió el exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, quien estrelló su camioneta en la madrugada de este lunes en el sur de Cali, quedando gravemente herido y su estado de salud es crítico.

Luego de darse a conocer los primeros reportes del estado de salud del exvolante, varios amigos y colegas se acercaron al hospital donde se encuentra en la ciudad de Cali, uno de ellos fue Hamilton Ricard, quien habló sobre lo sucedido con el accidente de su amigo y confirmó que no tiene más información sobre lo sucedido.

Lea también:Aparatoso accidente de Freddy Rincón en su camioneta en Cali, el exjugador resultó herido

“Nosotros tenemos que rezar por la salud de él, mucha energía positiva. Hemos hablado con el hijo, él está golpeado por lo sucedido… esperemos que el ‘coloso’ salga bien de esta situación “agregó Ricard en conversación con Win Sports

De igual forma, el delantero aseguró que no tiene más información sobre el accidente, afirmando que desconoce los ocupantes del vehículo, además de pensar que iba con amigos, teniendo en cuneta que ‘coloso’ no le gustaba andar con gente desconocida.

Lea también: ¡Atención! Freddy Rincón entra a procedimiento quirúrgico luego del accidente en Cali

“No, no sé con quienes iba Freddy, lo más probable es que fuera con amigos, a él no le gusta estar con desconocidos, ni gente rara, la verdad no sabemos cómo sucedió ese accidente”.

Hamilton Ricard, fue uno de los exjugadores y amigos de Freddy Rincón que se acercaron a la clínica que se encuentra el colombiano, esperando algún reporte médico, teniendo en cuenta que no es mucha la información que se puede obtener a las afueras de la clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud.

☀☕Hamilton Ricard, amigo y ex-compañero de Freddy Rincón, presente en la clínica donde se encuentra el 'Coloso de Buenaventura'. #PrimerToque pic.twitter.com/P7uHq35d5x — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 11, 2022

Reacción de Sebastián Rincón, hijo de Freddy Rincón

Luego de darse a conocer el accidente del ‘coloso de Buenaventura’ , todos los ojos se centraron en los familiares, para obtener información sobre el estado de salud del exjugador. NoticiasRCN.com habló en exclusiva con Sebastián Rincón, hijo de Freddy, donde se mostró golpeado por la noticia.

“No tengo mucha información, solo sé que lo están operando en este momento. Voy rumbo al aeropuerto para viajar a Cali”, fue la información que dio a conocer el jugador de fútbol.

Lea también: ¿Quién tuvo la culpa? En video quedó registrado el accidente de tránsito de Freddy Rincón

Vale recordar que Sebastián Rincón, es jugador de Barracas Central, equipo de Argentina y se encuentra en el país ‘gaucho’ en el momento que recibió la noticia de su padre.