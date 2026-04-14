Corinthians honra a Freddy Rincón previo al juego ante Santa Fe por Copa Libertadores

En la antesala de un partido clave por la Copa Libertadores, el fútbol sudamericano volvió a detenerse para recordar a una de sus figuras más emblemáticas.

El club brasileño Corinthians rindió homenaje a Freddy Rincón, a cuatro años de su fallecimiento, con un mensaje que conmovió a aficionados y reavivó su legado en el continente.

A través de sus redes sociales, el equipo paulista destacó la huella del exmediocampista colombiano, recordando su carácter, liderazgo y calidad técnica. “Hace 4 años, el eterno Rincón nos dejaba”, publicó el club, en una frase que resume el impacto que tuvo el jugador tanto dentro como fuera del campo.

¿Por qué Corinthians recuerda a Freddy Rincón?

El homenaje no es casual. Freddy Rincón es considerado uno de los ídolos históricos del club brasileño, donde disputó 150 partidos y marcó 11 goles. Más allá de las cifras, su aporte fue determinante en una de las etapas más exitosas del equipo.

Durante su paso por Corinthians, el colombiano fue protagonista en la conquista de títulos como el Brasileirao de 1998 y 1999, el Campeonato Paulista de 1999 y, especialmente, el Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000. En ese torneo, Rincón no solo fue pieza clave, sino que además levantó el trofeo como capitán, consolidándose como referente del equipo.

Su historia con el club tuvo dos etapas, entre 1997 y 2000 y luego en 2004. Incluso, años después, regresó en un rol formativo como entrenador en divisiones menores.

¿Qué significa este homenaje antes del partido con Santa Fe?

El tributo adquiere un valor especial por el contexto del partido ante Independiente Santa Fe, club donde Rincón inició su carrera profesional. Con el equipo bogotano disputó más de 120 partidos y marcó cerca de 30 goles, lo que lo catapultó al fútbol internacional.

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, se convierte así en un escenario simbólico donde confluyen dos de los clubes más importantes en la trayectoria del jugador.

Además, este tipo de homenajes reflejan cómo el legado de figuras como Rincón trasciende generaciones. Su influencia no solo se mide en títulos, sino en la memoria colectiva del fútbol latinoamericano.