¿Humo o realidad? Fuad Char fue contundente sobre la posible llegada de Teo Gutiérrez a Junior

Un nuevo bombazo daría Junior de Barranquilla en el mercado de fichajes. Durante las últimas horas, se informó desde varios medios de comunicación que el cuadro tiburón estaría considerando la contratación de Teófilo Gutiérrez, quien en la actualidad se encuentra libre y estaría dispuesto a volver al equipo de sus amores.

Según dio a conocer Felipe Sierra, periodista de Win Sports, las directivas del Junior de Barranquilla le ofrecieron a Teófilo Gutiérrez un contrato de cinco meses para que vista la camiseta rojiblanca, teniendo en cuenta el cariño que existe entre el delantero, la hinchada y el cuadro barranquillero.

Fuad Char habló sobre Teófilo Gutiérrez

Ante los rumores que se dieron a conocer por medio de las redes sociales, Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, habló sobre el posible fichaje de Teófilo Gutiérrez, dejando claro que todavía no se ha tomado una decisión sobre la contratación, pero sí está en la mesa el nombre del barranquillero.

“Es un tema que no lo hemos tocado. La verdad no sé. Escuchó el tema de Teo, pero nosotros no hemos tocado ese tema. Vamos a tener una nueva reunión para tomar una nueva decisión sobre ello. Espero que mañana ya tengamos una decisión”, añadió Fuad Char en conversación el diario El Ambito.

Vale mencionar que durante el fin de semana del 27-28 de enero, Teófilo Gutiérrez publicó en sus cuentas personales algunas imágenes con la camiseta del Junior de Barranquilla, lo que hizo que el rumor fuera creciendo cada vez más, pues además de las imágenes, publicó unas frases que ilusionó a los hinchas del cuadro tiburón.

Los números de Teófilo Gutiérrez en Junior

De concretarse estas versiones, Teófilo Gutiérrez tendrá su cuarto ciclo con Junior de Barranquilla. Los anteriores fueron entre 2007 y 2009, 2012, y 2017 y 2021. El delantero registra 62 goles en más de 200 partidos con la camiseta rojiblanca y ha levantado cinco títulos.