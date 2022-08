Fernando Jaramillo fue claro sobre su posible salida de la Dimayor y las decisiones del VAR

Este martes 2 de agosto, Fernando de Jaramillo, presidente de la Dimayor, atendió a los medios de comunicación con el fin de esclarecer las diferentes dudas que se han presentado durante las últimas semanas en el balompié nacional, pues muchas de ellas han generado varias polémicas entre los presidentes de los clubes.

Uno de los temas que el presidente del máximo ente del fútbol colombiano, fue la carta de solicitud de la su renuncia que le hicieron llegan varios presidentes de clubes del fútbol colombiano, pues durante las últimas semanas, Cesar Guzmán, presidente de Patriotas manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con las decisiones tomadas por Jaramillo.

"Acá se respeta la opinión de todos y el presidente de la Dimayor tiene que estar velando por todos los clubes. Los presidentes de los clubes son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No debería estar acá, cuando me convierta en un problema", dijo Fernando Jaramillo.

De igual forma, dejó claro que el día que él sea parte del problema, dará un paso al costado, pues el objetivo es que el fútbol colombiano siga creciendo.

"El día que yo sea parte del problema de la Dimayor no debo estar acá. Respeto mucho a los 36 clubes. Las posiciones siempre han sido sanas. Yo estoy trabajando para todos los clubes. Así, no todos están conformes con mis decisiones", agregó el presidente de la Dimayor.

Polémicas sobre el VAR

Por otra parte, el presidente de la Dimayor habló sobre la situación del VAR, pues es consiente que no es el mejor momento del arbitraje colombiano y entiende que las polémicas arbitrales se producen por jugadas de interpretación.

"Hemos avanzado en esto del VAR, pero en ciertos partidos suceden cosas con las interpretaciones, hay casos en los que no todos están de acuerdo. La Comisión Arbitral se encuentra trabajando cada día para mejorar. Hubo una capacitación importante para muchos árbitros, y también la capacitación del VAR, seguiremos trabajando, para que cada vez la herramienta se convierta en una ayuda para tomar decisiones. Pero es claro que siempre va a existir gente en desacuerdo con decisiones arbitrales", finalizó el presidente.