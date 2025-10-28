La historia del joven del Pereira que renunció a su trabajo para poder jugar y fue expulsado

Este lunes, en el duelo entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira por la fecha 17 de la Liga BetPlay, se vivió una de esas historias que trascienden el marcador. Más allá del contundente 4-0 a favor del conjunto nariñense, el protagonismo lo tuvo un joven futbolista que personificó la pasión, el sacrificio y el sueño de miles de deportistas colombianos: Carlos Vega, jugador del Pereira sub-20 que debutó con el plantel profesional en medio de la crisis institucional del club.

Debido al paro del equipo principal por falta de pagos, la directiva del cuadro risaraldense tomó la polémica decisión de afrontar los últimos compromisos con futbolistas juveniles. En ese contexto, Vega recibió la oportunidad de su vida: ser titular en el estadio La Libertad de Pasto. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño terminó con lágrimas, pues el joven fue expulsado al minuto 13 tras la revisión del VAR por una fuerte entrada.

RELACIONADO Jugadores del Pereira entraron en paro y no se presentarán esta fecha

Un sacrificio que conmovió al país

Horas después del partido, la historia de Carlos Vega se volvió viral gracias al periodista Mauricio Silva, quien relató en sus redes sociales la dura decisión que el jugador tuvo que tomar para poder cumplir su sueño. Según contó, el joven había conseguido un empleo apenas tres días antes, pero al ser convocado para el partido, pidió permiso en su empresa para viajar con el equipo. Ante la negativa de su jefe, Carlos decidió renunciar para poder jugar su primer partido como profesional.

Ese gesto, que mezcla la valentía con el amor por el fútbol, generó una ola de mensajes de apoyo y admiración en redes sociales. Miles de hinchas, colegas y periodistas resaltaron su compromiso y el sacrificio de muchos jóvenes que luchan por abrirse paso en el balompié colombiano.

Más que una derrota, una lección de vida

Aunque su debut no fue el esperado, la historia de Carlos Vega se ha convertido en un símbolo de esperanza. Su expulsión al minuto 13 no opacó el valor de su decisión ni el mensaje que deja: que los sueños requieren sacrificios, incluso cuando el resultado no acompaña.

RELACIONADO Autoridades investigan asesinato de hincha de Millonarios a manos de aficionados de Santa Fe

Mientras el Deportivo Pereira intenta superar su crisis deportiva y administrativa, la historia de este joven futbolista recuerda que detrás de cada camiseta hay personas con ilusiones reales, con desafíos personales y con un amor profundo por el juego.

Carlos Vega no solo debutó en el fútbol profesional, también se ganó el respeto y la admiración de todo un país que reconoció en él el reflejo del esfuerzo y la pasión que inspira el deporte.