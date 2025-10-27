Autoridades investigan asesinato de hincha de Millonarios a manos de aficionados de Santa Fe

Las camisetas de fútbol, que deberían ser símbolo de pasión y orgullo, continúan convirtiéndose en motivo de intolerancia y tragedia en Colombia. En Bogotá, nuevamente el fútbol fue el escenario de un hecho lamentable: un joven hincha de Millonarios fue asesinado el pasado 12 de septiembre en el barrio Roma, localidad de Kennedy, a manos, presuntamente, de un grupo de aficionados de Santa Fe.

El hecho ha generado una profunda indignación entre la ciudadanía y reabre el debate sobre los límites de la rivalidad en el deporte.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés, un seguidor fiel del conjunto albiazul, quien perdió la vida tras ser atacado brutalmente con armas blancas. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 17 sujetos que portaban prendas alusivas a Santa Fe lo habrían agredido por el simple hecho de vestir los colores de su equipo.

Un acto de intolerancia que estremece a la capital

Según el testimonio de la madre del joven, el crimen ocurrió tras una breve discusión con algunos individuos que se movilizaban en motocicleta. Momentos después, un grupo numeroso comenzó a perseguirlo hasta que Carlos tropezó con un bolardo, cayó al suelo y fue atacado sin piedad con cuchillos y machetes. La escena dejó atónitos a los vecinos del sector, quienes intentaron auxiliarlo, pero las heridas fueron fatales.

El caso ha desatado una ola de rechazo en redes sociales y entre los aficionados al fútbol, que claman por justicia y por la intervención urgente de las autoridades para frenar esta espiral de violencia que se repite año tras año.

Un llamado urgente a la reflexión y la convivencia

La familia de Carlos Andrés exige que se capture a los responsables y que este crimen no quede impune. Mientras tanto, el país se pregunta hasta cuándo el fanatismo y la intolerancia seguirán cobrando vidas. El fútbol, un deporte que debería unir y generar alegría, se ha visto manchado una vez más por la barbarie.

Las autoridades de Bogotá han reiterado la necesidad de fortalecer las estrategias de convivencia en torno al fútbol y promover campañas que devuelvan la verdadera esencia del deporte: la pasión sin violencia.