CANAL RCN
Deportes

Jugadores del Pereira entraron en paro y no se presentarán esta fecha

Acolfutpro se pronunció sobre la decisión de los jugadores del Deportivo Pereira sobre no presentarse a su próximo partido.

Pereira
Foto: @DeporPereiraFC

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis económica que atraviesa el Deportivo Pereira llegó a un punto límite. Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó mediante un comunicado oficial que los jugadores del plantel profesional no disputarán el partido programado para este viernes 24 de octubre frente a Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2025.

El motivo detrás de esta drástica decisión está relacionado con el incumplimiento reiterado del pago de salarios y de las obligaciones laborales por parte de la institución risaraldense. Según Acolfutpro, el equipo ha venido fallando en los compromisos adquiridos durante todo el año, generando una situación insostenible para los futbolistas y sus familias.

Jorge Carrascal, brillante: las jugadas por las que lo elogian en Copa Libertadores
RELACIONADO

Jorge Carrascal, brillante: las jugadas por las que lo elogian en Copa Libertadores

“El cese de actividades es una medida legítima”: Acolfutpro respalda al plantel

En el comunicado, la Asociación expresó con firmeza que el Pereira ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto mensuales como trimestrales, además de omitir los aportes a la seguridad social, lo que ha llevado a que varios jugadores y sus beneficiarios se encuentren actualmente suspendidos del sistema de salud.

“Durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales, y ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos, lo que les impide acceder a los servicios de salud”, indicó Acolfutpro.

James vs. Keylor: fecha, hora y TV para ver León contra Pumas en la Liga MX
RELACIONADO

James vs. Keylor: fecha, hora y TV para ver León contra Pumas en la Liga MX

La entidad gremial enfatizó que el cese de actividades es una respuesta legítima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas, al tiempo que hizo un llamado urgente para proteger la estabilidad económica y emocional de los jugadores y sus familias.

Incertidumbre total en el plantel y presión sobre la dirigencia

La decisión de no presentarse al encuentro ante Águilas Doradas representa un hecho sin precedentes en la actual temporada del fútbol colombiano y pone al Deportivo Pereira en el centro de la polémica. Acolfutpro manifestó su total respaldo al plantel, subrayando que los futbolistas han actuado con responsabilidad y paciencia durante los últimos meses.

¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club
RELACIONADO

¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club

Mientras tanto, la Dimayor y los directivos del club deberán actuar con rapidez para buscar una solución que permita normalizar la situación laboral del equipo y evitar sanciones deportivas. Lo cierto es que el conflicto ya expone una realidad preocupante: la estabilidad económica de varios clubes del fútbol colombiano está en entredicho, y el caso Pereira podría ser apenas la punta del iceberg.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

León de México

James vs. Keylor: fecha, hora y TV para ver León contra Pumas en la Liga MX

Millonarios

Millonarios se pronunció oficialmente y negó “defensa” de César Torres con Neyser

Selección Colombia Femenina

Sorpresa en la selección Colombia: Catalina Usme no fue convocada y dieron contundente razón

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

¿Cómo está la situación en el Aeropuerto El Dorado tras la cancelación de más de 50 vuelos?

La densa niebla que cubrió el cielo en la mañana afectó a miles de pasajeros.

Estados Unidos

Sean 'Diddy' Combs y un presunto ataque en prisión: "Despertó con un cuchillo en la garganta"

El rapero y magnate musical estadounidense habría sido amenazado por otro preso dentro de su celda.

Comercio

Nuevo carro eléctrico entra pisando fuerte en el mercado colombiano: estos son sus precios

Consejo de Estado

Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

Yina Calderón

Hermanas de Yina Calderón le habrían ofrecido apartamento a Baby Demoni