Jugadores del Pereira entraron en paro y no se presentarán esta fecha

La crisis económica que atraviesa el Deportivo Pereira llegó a un punto límite. Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó mediante un comunicado oficial que los jugadores del plantel profesional no disputarán el partido programado para este viernes 24 de octubre frente a Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2025.

El motivo detrás de esta drástica decisión está relacionado con el incumplimiento reiterado del pago de salarios y de las obligaciones laborales por parte de la institución risaraldense. Según Acolfutpro, el equipo ha venido fallando en los compromisos adquiridos durante todo el año, generando una situación insostenible para los futbolistas y sus familias.

“El cese de actividades es una medida legítima”: Acolfutpro respalda al plantel

En el comunicado, la Asociación expresó con firmeza que el Pereira ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto mensuales como trimestrales, además de omitir los aportes a la seguridad social, lo que ha llevado a que varios jugadores y sus beneficiarios se encuentren actualmente suspendidos del sistema de salud.

“Durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales, y ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos, lo que les impide acceder a los servicios de salud”, indicó Acolfutpro.

La entidad gremial enfatizó que el cese de actividades es una respuesta legítima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas, al tiempo que hizo un llamado urgente para proteger la estabilidad económica y emocional de los jugadores y sus familias.

Incertidumbre total en el plantel y presión sobre la dirigencia

La decisión de no presentarse al encuentro ante Águilas Doradas representa un hecho sin precedentes en la actual temporada del fútbol colombiano y pone al Deportivo Pereira en el centro de la polémica. Acolfutpro manifestó su total respaldo al plantel, subrayando que los futbolistas han actuado con responsabilidad y paciencia durante los últimos meses.

Mientras tanto, la Dimayor y los directivos del club deberán actuar con rapidez para buscar una solución que permita normalizar la situación laboral del equipo y evitar sanciones deportivas. Lo cierto es que el conflicto ya expone una realidad preocupante: la estabilidad económica de varios clubes del fútbol colombiano está en entredicho, y el caso Pereira podría ser apenas la punta del iceberg.