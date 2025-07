Gigante del FPC buscó fichar a Falcao y está fue la respuesta del delantero colombiano

Luego de su salida de Millonarios, el futuro del delantero colombiano Radamel Falcao García se encuentra en el limbo de cara a la próxima temporada.

Ante esto, son varios equipos los que se han acercado al Tigre para tenerlo en esta campaña. Entre los clubes, llamó la atención que uno es del fútbol colombiano.

Se trata del Deportivo Cali, equipo que mediante su técnico, Alberto Gamero, intentó convencer al delantero samario de tenerlo en esta temporada.

En charla con el Diario El País de Cali, Gamero confirmó sus acercamientos con el delantero que incluso dio una respuesta certera.

“Yo hablo mucho con Falcao, lo llamé... está ahora en España; no esperaba su salida de Millonarios, y le dije que estaba buscando un 9 para el Deportivo Cali, que lo pensara”, dijo el Tito.

Esta fue la respuesta de Falcao a la propuesta de Gamero

Ante la tentativa respuesta, el exMillonarios informó de inmediato su decisión y aseguró que su futuro está muy lejos del fútbol profesional colombiano.

“Él me dijo que era muy complejo jugar en otro equipo colombiano que no fuera Millonarios, que lo entendiera; me agradeció la invitación, pero seguro continuará su carrera en el exterior”, informó Gamero.

Bajo este contexto, Falcao espera definir su futuro en los próximos días, eso sí, será en el exterior donde equipos de la MLS y otras ligas se han interesado en tenerlo.