Gamero 'negó' fracaso de Millonarios en Liga y habló del 2023: 'Leo' Castro y más refuerzos

Millonarios no pudo hacer la tarea y una vez más se quedó ‘ad-portas’ de una final en la Liga BetPlay, luego de igualar en la última fecha de los cuadrangulares semifinales contra Independiente Santa Fe, y que Deportivo Pereira hiciera la tarea en Barranquilla venciendo al Junior.

“No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentar. El fútbol es de resultados, perder un partido no es fracaso. Se los dije, en mi léxico no existe. El que trabaja intenta hacer las cosas. Hoy no fuimos a la final no porque nos faltaran jugadores. Pereira hizo 37 goles, Medellín y nosotros 36. Tenemos gol, estamos entre las defensas menos vencidas”

Sobre el empate contra Santa Fe, el técnico lamentó el estado de la cancha de fútbol.

“No lo vayan a tomar como excusa, había una cancha donde no se podía jugar. Santa Fe puso un equipo para no dejar jugar bien, con tres volantes de marca. Teníamos un 10 e interior. Veía que no se podía, fue una de las claves para que el equipo no jugara como venía jugando. Hace tres días jugamos un partido con la misma cancha”, y agregó lo siguiente:

“Todos seres humanos, no critico nada y salimos a ganar. Santa Fe intentó por momento, empatamos en lo último, donde la verdad uno no debe depender de nadie. Sorpresivamente veo que en Barranquilla ganó Pereira, es fútbol”

Alberto Gamero y lo que viene en Millonarios en 2023

Sobre un balance de esta temporada, el técnico fue sincero en afirmar que no pudo ser excelente porque faltó el título de la Liga.

“Se hicieron cosas buenas. No es excelente, pero es bien. Tuvimos jugadores en selección Costa Rica. Siempre buscamos jugar bien. Todo mundo habla del bache, donde no salimos de los ocho, lo que hicimos nos respaldó”, y de cara al 2023, Alberto Gamero afirmó que “nos sentaremos con el cuerpo técnico y directivos, para ver cómo sigue el proceso. Ellos necesitan recuperación, irse a bajar cargas para hacer pretemporada. Llinás jugó casi todos los partidos, como Maca y Bertel y Ruiz. Se necesita de un descanso”

Leonardo Castro y más refuerzos para el 2023

Por último, con la necesidad de reforzarse para los torneos locales y la Copa Libertadores del próximo año, Alberto Gamero fue contundente sobre la posibilidad de un fichaje de Leonardo Castro, atacante del Pereira y goleador del FPC.

"Hay dos clubes en participación. No es que Castro venga para acá o que hayamos hablado con él. Quien diga que no quiere a Castro está loco, quien no quiere al goleador del fútbol colombiano. Si me dice que quiero a Castro, obvio, pero tiene competencia. No queremos interferir. Medellín tiene jugadores que son solicitados, al igual que en Pereira”, y agregó lo siguiente:

“Ya tuvimos charla con directivos, dimos nombres. Esperemos que algunos se concreten. Debo decir que los directivos están con la mentalidad de traer y fortalecer el grupo, que es bueno y necesita reforzarse. Aquí no me pueden decir que se necesitan cinco o seis jugadores, de pronto dos o tres”