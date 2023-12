¿Hay problemas internos en Millonarios? Alberto Gamero dio la cara y fue contundente: "estoy sorprendido"

Este miércoles 6 de diciembre, Millonarios no pudo cerrar de la mejor manera su participación en el cuadrangular B. Los embajadores sumaron tres partidos al hilo con derrotas tras caer con Atlético Nacional sobre el final del encuentro.

Luego de un partido lleno de emociones en ambos arcos, el cerrojo se rompió con un remate de Brahian Palacios que no pudo agarrar el portero Juan Moreno.

De esta manera, los azules se quedaron con nueve unidades y cerraron así el 2023 que dejó el título de liga.

¿Hay problemas internos en Millonarios?

Ahora, ya pensando en lo que será el 2024, los rumores de salidas y llegadas empiezan a sonar en las toldas azules. Con este contexto, el periodista César Augusto Londoño aseguró en días anteriores que hay discrepancias entre el cuerpo técnico y la junta directiva. ¿La razón? los jugadores que se tienen pensado traer.

“Las cosas han cambiado un poco porque hay problemas internos y hay desacuerdos entre el cuerpo técnico y los directivos del equipo azul [...] Piensan los directivos que la necesidad de un 9 inmediato no es la prioridad, porque ¿dónde pones a Leo Castro, que es goleador del fútbol colombiano y ha rendido Millonarios?”, reveló el periodista.

La información generó revuelo en Millonarios, tanto así, que el propio Alberto Gamero salió a dar la cara y aclarar estos rumores.

"Me deja frío, yo ya había visto eso. Yo ayer me reuní con la junta directiva y quedé sorprendido de las posibilidades que tenemos para traer", dijo Gamero de entrada. "Estos días hemos hablado, nosotros sabemos que es lo que tenemos que traer. Este equipo ha hecho muchas cosas buenas y hay cosas por mejorar", agregó.

"No sé la verdad de ese comentario, me abstengo de leer cosas, no tengo redes sociales. La reunión que tuve ayer se habló y salimos contento. Falta que se arregle lo que queremos", aseguró el samario con respecto a los refuerzos.

¿Seguirá Moreno y Perlaza?

Con respecto a la renovación de Moreno y Perlaza, el técnico aseguró que van a "mirar si se renueva o no", pero lo claro es que si no se renueva "se busca otro para su reemplazo".

Por lo pronto, Millonarios entra en periodo de vacaciones para regresar a entrenamientos el 3 de enero de 2024.