Juan Guillermo Cuadrado respondió a los abucheos de los hinchas del DIM: “La gente no entiende”

Juan Guillermo Cuadrado tuvo un particular regreso al fútbol colombiano. El experimentado jugador debutó oficialmente con Millonarios y lo hizo justamente frente a Independiente Medellín, equipo en el que comenzó su carrera profesional.

Sin embargo, su presencia en el Atanasio Girardot generó rechazo entre un sector de la afición local.

Hinchas del DIM recibieron con abucheos a Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado fue titular y capitán de Millonarios en el empate 2-2 contra Medellín. El futbolista permaneció cerca de 58 minutos en cancha y, desde sus primeras intervenciones, recibió silbidos de algunos seguidores del conjunto antioqueño.

Incluso, antes de comenzar el encuentro apareció una pancarta en la tribuna oriental con un contundente mensaje: “Hoy nos visita Judas el traidor”. El cartel también tenía imágenes del jugador tachadas con rojo.

El malestar estaría relacionado con la decisión de Cuadrado de fichar por Millonarios luego de regresar al fútbol colombiano. El jugador había manifestado previamente que Medellín tendría prioridad para negociar su regreso, pero explicó que no recibió una propuesta concreta debido, entre otros factores, al esfuerzo económico que había realizado el club por Juan Fernando Quintero.

Cuadrado respondió a los abucheos de los hinchas del Medellín

Después del compromiso, Cuadrado se refirió a lo sucedido en las tribunas y recordó el vínculo que mantiene con la institución donde comenzó su trayectoria profesional.

“Acá fue que salí de esta gran institución, obviamente hinchada también poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan”, aseguró el jugador en zona mixta.

Cuadrado también explicó que su llegada a Millonarios se dio después de que se abriera la posibilidad de continuar su carrera en el conjunto bogotano.

“Creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz y a veces la gente no lo entiende, pero son cosas que pasan en el fútbol”, agregó.

Más allá de los abucheos, Cuadrado completó sus primeros minutos oficiales con Millonarios en un encuentro intenso que terminó 2-2. El antioqueño incluso abandonó el terreno de juego con un corte en la ceja tras un choque durante el compromiso.