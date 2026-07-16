Colombiano se retira del Tour de Francia 2026: su equipo lo confirmó

El ciclismo colombiano y el equipo español Caja Rural-Seguros RGA han recibido un duro golpe en el Tour de Francia 2026. El velocista antioqueño Fernando Gaviria se ha visto obligado a abandonar la mítica competencia tras sufrir una aparatosa caída durante el esprint final de la duodécima etapa.

El parte médico oficial ha confirmado el peor de los diagnósticos: una fractura en su clavícula izquierda que requerirá intervención quirúrgica de manera inmediata.

"Una caída en el sprint ha dado al traste con el #TDF2026 de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda", dijo el equipo.

La duodécima jornada, disputada este jueves 16 de julio de 2026 entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône (179.1 kilómetros), estaba marcada en el calendario para un desenlace masivo de alta velocidad. En los últimos 300 metros de la recta final, cuando el pelotón rodaba a aproximadamente 70 km/h buscando la línea de meta, se desató la catástrofe.

Gaviria, que venía ganando posiciones y perfilándose en el embalaje, tocó la rueda de otro pedalista en lo que popularmente se conoce en el argot ciclístico como un "afilador". El contacto desestabilizó por completo al colombiano, quien impactó violentamente contra el asfalto sobre su costado izquierdo. La aparatosa caída generó un efecto dominó que desencadenó una montonera masiva, arrastrando al suelo a otros diez competidores.

Pese al intenso dolor, el pundonor deportivo de Gaviria lo llevó a subirse nuevamente a la bicicleta y cruzar la línea de meta en la posición 151 (a 4:16 del ganador de la fracción, el belga Tim Merlier), apoyado físicamente por su compañero de escuadra Stefano Oldani.

El sentido mensaje de Tadej Pogačar

La mala fortuna del pedalista de 31 años de edad no pasó desapercibida en el lote. El esloveno Tadej Pogačar, actual líder general del Tour y quien compartió filas con el colombiano durante cuatro temporadas en el UAE Team Emirates, lamentó profundamente el suceso:

"Me decepcionó ver a Fernando Gaviria irse al suelo; es una lástima, dada su gran actuación en este Tour de Francia. Espero que Gaviria esté bien, estaba haciendo un gran Tour".

Este infortunio prolonga la díficil relación de Gaviria con la Grande Boucle, sumando un nuevo abandono en su historial dentro de la ronda gala. Ahora, el velocista cafetero se concentrará en su cirugía y en iniciar una óptima recuperación para volver a las carreteras en el cierre de la temporada.