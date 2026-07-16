Pastelería en Colombia cierra sus puertas: Esta es la razón de su adiós

Tras varios años de consolidarse como una de las marcas de repostería más queridas de Manizales y con proyección nacional, la reconocida pastelería Macaría Bakery anunció el cierre definitivo de sus operaciones en Colombia.

La decisión, que tomó por sorpresa a sus miles de seguidores y clientes, fue confirmada y explicada en detalle por su fundadora, lo que marca el fin de una era para este exitoso emprendimiento.

Las razones detrás del cierre de Macaría Bakery

A través de un emotivo pero firme pronunciamiento, la dueña y creadora de la marca detalló que la compleja situación económica y las dificultades para sostener la operación bajo los estándares de calidad deseados fueron determinantes.

A pesar del profundo cariño de su clientela y del posicionamiento alcanzado en el mercado, factores externos del entorno comercial e inflacionario en el país terminaron por inviabilizar la continuidad del negocio.

"A veces cerrar una puerta, para abrir otra más grande significa tener el valor de soltar para volver a empezar. Me llevo el corazón lleno de gratitud y la certeza de que todo lo vivido valió la pena", se lee en redes sociales.

La empresaria enfatizó que dar un paso al costado, aunque doloroso, era la decisión más responsable para con su equipo de trabajo y los compromisos adquiridos, cerrando este ciclo con la frente en alto y agradeciendo el apoyo incondicional de los colombianos.

Aunque las persianas de sus locales físicos se cierran en el territorio nacional, la salida de Colombia no significa necesariamente el fin absoluto de la visión detrás de Macaría Bakery.

¿Cuándo cerrará la pastelería?

Según trascendió, el enfoque de la fundadora podría orientarse hacia nuevos horizontes profesionales o proyectos internacionales en el mediano plazo.

La fundadora informó que julio será el último mes de funcionamiento de la pastelería en Manizales e invitó a sus clientes a visitar el establecimiento antes del cierre definitivo.

Además, anunció que el 25 de julio se realizará una despedida oficial con actividades para compartir con los clientes que acompañaron el crecimiento de la marca durante estos años.